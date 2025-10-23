На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий

Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов
Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини

На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий

Скриншот: скриншот Яндекс Карты

В Москве рядом со станцией метро «Семеновская» снесут бывший Московский дельфинарий, пишет телеграм-канал «Стройки — и точка».

По данным канала, на его месте построят спортивный комплекс. Cейчас мэрия ищет подрядчика для этого проекта. Строительство должно завершиться в 2029 году. Стоимость работ оценили в 5,7 млрд рублей. Победителя тендера выберут 5 ноября.

«В комплексе разместятся бассейны для прыжков в воду и спортивного плавания, включая зону для соревнований по водному поло, с трибунами на 700 зрителей», — сообщает канал. Кроме того, там будут бассейн для спокойного плавания, термобассейн с гидромассажем, детские бассейны для обучения плаванию, залы сухого плавания и универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. В комплексе предусмотрены тренажерный зал, сауна и буфет.

Дворец водного спорта был построен в 1928–1930 годах как общественная баня-бассейн Бауманского района. К Олимпиаде 1980 года его перестроили. С 1990 года в здании находился Московский дельфинарий. Он закрылся в 2011 году, а само здание передали ГБУ «МосСпортОбъект» Москомспорта.

Расскажите друзьям