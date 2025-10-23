На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий

В Москве рядом со станцией метро «Семеновская» снесут бывший Московский дельфинарий, пишет телеграм-канал «Стройки — и точка».
По данным канала, на его месте построят спортивный комплекс. Cейчас мэрия ищет подрядчика для этого проекта. Строительство должно завершиться в 2029 году. Стоимость работ оценили в 5,7 млрд рублей. Победителя тендера выберут 5 ноября.
«В комплексе разместятся бассейны для прыжков в воду и спортивного плавания, включая зону для соревнований по водному поло, с трибунами на 700 зрителей», — сообщает канал. Кроме того, там будут бассейн для спокойного плавания, термобассейн с гидромассажем, детские бассейны для обучения плаванию, залы сухого плавания и универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. В комплексе предусмотрены тренажерный зал, сауна и буфет.
Дворец водного спорта был построен в 1928–1930 годах как общественная баня-бассейн Бауманского района. К Олимпиаде 1980 года его перестроили. С 1990 года в здании находился Московский дельфинарий. Он закрылся в 2011 году, а само здание передали ГБУ «МосСпортОбъект» Москомспорта.