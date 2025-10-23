На «Семеновской» снесут бывший Московский дельфинарий

«В комплексе разместятся бассейны для прыжков в воду и спортивного плавания, включая зону для соревнований по водному поло, с трибунами на 700 зрителей», — сообщает канал. Кроме того, там будут бассейн для спокойного плавания, термобассейн с гидромассажем, детские бассейны для обучения плаванию, залы сухого плавания и универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. В комплексе предусмотрены тренажерный зал, сауна и буфет.