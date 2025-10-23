В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»
Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin

Фото: Freepik/Freepik

Аналитики РБК представили рейтинг 500 наиболее перспективных, эффективных, динамичных и интересным потребителям российских брендов. Первое место занял бред Lime, второе — O’stin.

Каждому бренду присваивались баллы от 1 до 7 по 15 показателям, в их числе: размер бизнеса, рентабельность, представленность бренда офлайн и онлайн, количество подписчиков в соцсетях, посещаемость сайтов и другие.

Lime всего за год поднялся с пятого места на первое и набрал 72,5 балла из 100. Второе место сохранил за собой O’stin. Прошлогодний лидер GJ разделил третью и четвертую строчки с Befree. На пятом месте расположился обувной бренд Kari. Впервые в топ-10 вошла Sela — благодаря сильной динамике бизнеса и активности в цифровой среде.

В обувной категориями лидерами стали Kari, Ekonika, T. Taccardi. В бельевом сегменте одинаково высокие баллы набрали Belle You, «Дефиле» и Tezido, тем самым разделив первое место. Среди брендов спортивной одежды и аксессуаров наибольший интерес потребителей вызвали Demix, Street Beat и Outventure.

