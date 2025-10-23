Lime всего за год поднялся с пятого места на первое и набрал 72,5 балла из 100. Второе место сохранил за собой O’stin. Прошлогодний лидер GJ разделил третью и четвертую строчки с Befree. На пятом месте расположился обувной бренд Kari. Впервые в топ-10 вошла Sela — благодаря сильной динамике бизнеса и активности в цифровой среде.