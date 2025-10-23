В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»

В Spotify появился плейлист «Семь минут на ограбление Лувра». Его составила пользователь с ником @rysia. В подборку вошли три трека с тематическими названиями: «Лувр» певицы Лорд, «Грабители» группы The 1975 и «Машина для побега» Тейлор Свифт.
Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Из музея похитили предметы из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины. Преступники воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, по предварительным данным, забрали девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. По данным газеты, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте. Кража заняла всего 7 минут, а ущерб составил 88 млн евро.
После случившегося Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби. Президент музея Лоранс де Кар хотела уйти в отставку. Она удалилась из публичного поля после кражи драгоценностей из коллекции музея. Некоторые французские депутаты выступили за ее отставку, однако министр культуры Рашида Дати сказала, что не даст уволиться коллеге после инцидента.
Редактор «Афиши Daily» Наталья Сысоева перечислила самые громкие кражи в сфере искусства и рассказала, что могут сделать с добычей музейные грабители. Об этом можно прочитать здесь.