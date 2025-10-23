В Spotify составили плейлист «Семь минут на ограбление Лувра»

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Из музея похитили предметы из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины. Преступники воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, по предварительным данным, забрали девять предметов: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. По данным газеты, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте. Кража заняла всего 7 минут, а ущерб составил 88 млн евро.