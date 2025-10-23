Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»

Стриминговый сервис Amazon представил первый трейлер криминального триллера «Преступление 101» («Сrime 101»). Премьера состоится 13 февраля 2026 года.
В основу сюжета легла одноименная новелла Дона Уинслоу. Она рассказывает о происходящих по всему Тихоокеанскому побережью кражах дорогих драгоценностей. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, но у детектива Лу Лубесника есть другая версия.
Видео: Amazon MGM Studios
Режиссером выступил Барт Лейтон («Самозванец»), его соавтором стал Питер Строхан. В фильме снялись Крис Хемсворт, Марк Руффало, Халли Берри, Барри Кеоган, Моника Барбаро, Кори Хокинс. Хемсворт также выступит продюсером вместе со своим партнером Беном Грейсоном.