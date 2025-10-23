Крис Хемсворт и Марк Руффало в первом трейлере «Преступления 101»

В основу сюжета легла одноименная новелла Дона Уинслоу. Она рассказывает о происходящих по всему Тихоокеанскому побережью кражах дорогих драгоценностей. Полиция связывает их с колумбийскими картелями, но у детектива Лу Лубесника есть другая версия.