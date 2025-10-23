Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок

Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок

РЖД возобновляют прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы, которое приостановили в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, время в пути составит около 3,5 суток.

Из Алматы составы начнут отправляться с 26 октября, в 20.00 (время местное), в составе поезда № 7/8 Алматы — Саратов.


Из Москвы — с 30 октября, в 19.27, в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент.

В пути предусмотрены остановки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах. Приобрести билеты можно онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах.

В июне прямое железнодорожное сообщение возобновили между Россией и КНДР. Поезда из Пхеньяна начали ходить в Москву и Хабаровск. Поезда Пхеньян — Москва ходят два раза в месяц. По данным РЖД, этот железнодорожный маршрут самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тыс. км, а время в пути занимает 8 суток. Сообщение с Хабаровском осуществляется один раз в месяц.

