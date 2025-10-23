Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок

РЖД возобновляют прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы, которое приостановили в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Беспересадочные вагоны будут курсировать через день, время в пути составит около 3,5 суток.
Из Алматы составы начнут отправляться с 26 октября, в 20.00 (время местное), в составе поезда № 7/8 Алматы — Саратов.
Из Москвы — с 30 октября, в 19.27, в составе поезда № 85/86 Москва — Дербент.
В пути предусмотрены остановки в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах. Приобрести билеты можно онлайн на сайте РЖД или в мобильном приложении, а также в кассах.
В июне прямое железнодорожное сообщение возобновили между Россией и КНДР. Поезда из Пхеньяна начали ходить в Москву и Хабаровск. Поезда Пхеньян — Москва ходят два раза в месяц. По данным РЖД, этот железнодорожный маршрут самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тыс. км, а время в пути занимает 8 суток. Сообщение с Хабаровском осуществляется один раз в месяц.