Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году

Россияне потратили почти 41,4 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году. Об этом телеграм-каналу Baza сообщили аналитики организации «Честный знак».
За последние три года продажи этих средств увеличились на 28,5%. Первой по продажам в этом году стала Москва: в среднем там реализовали 18,5 тыс. упаковок на 10 тыс. человек. «Это значит, что каждый москвич за 2025 год прикупил минимум два спрея», — пишет Baza.
Эксперты отмечают, что спреи от насморка вызывают привыкание. Ряд частных хирургических клиник Москвы отметили, что чаще всего россияне «подсаживаются» на капли в период болезни: они лечат ими насморк и не могут перестать использовать средство. Спреи с сильнодействующим веществом ксилометазолином вызывают зависимость сильнее других, пишет телеграм-канал.
Как утверждает Baza, московские отоларингологи фиксируют повышение спроса на вазотомию носа — операцию, которая помогает избавиться от зависимости от капель. В среднем в одной клинике Москвы проводится около 5–6 операций в день.