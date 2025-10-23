Исследование: наиболее перспективные российские фэшн-бренды — Lime и O’stin
На «Афише» появились билеты на все показы Большого фестиваля мультфильмов

«Афиша» в качестве информационного партнера Большого фестиваля мультфильмов запустила продажу билетов на все его показы. При покупке действует кешбэк до 40% бонусами «Спасибо».

Международный смотр анимации пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября. В его программе — 400 киноработ из 35 стран. 

Фильмом открытия станет лента «Арко» Уго Бьенвеню, которую спродюсировала Натали Портман. Картина объединит подростковые приключения, научную фантастику, сказку, детектив, юмор и романтику.

На фестивале покажут новый детский фильм Мишеля Гондри, создателя «Вечного сияния чистого разума», — «Майя, дай мне название». По словам организаторов, это «уютное кино, созданное режиссером почти на коленке».

В конкурсе полного метра есть и один российский фильм ― «Непокой» Леонида Шмелькова, загадочный и ироничный триллер о герое, застрявшем в провинциальном отеле.

В короткометражных программах представят «Алешеньку» Дмитрия Геллера, победившего на фестивале в Суздале, немецко-хорватскую ленту «Заноза в попе», французскую сказку «Ночные сапоги» в редкой технике игольчатого экрана.

Организаторы также подготовили ретроспективу екатеринбургского режиссера Нины Бисяриной. На фестивале откроется выставка эскизов к ее работам, а сама художница проведет интенсив для молодых профессионалов. 

БФМ продолжит свой главный образовательный проект ― «Фабрику мультфильмов», где участники придумывают и делают кино в разных техниках анимации. «Фабрика»  будет работать с 6 по 9 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Билеты на все мастер-классы для детей от 6 лет доступны эксклюзивно на «Афише».

Посмотреть фильмы смотра можно будет не только офлайн, но и удаленно, из любой точки России и мира. Сразу после открытия БФМ в Москве на его сайте стартует онлайн-версия фестиваля. 

