Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам

Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам

Иллюстрация: @instagram

Соцсеть анонсировала в своем аккаунте в X новую функцию — возможность устанавливать пользовательские иконки приложения. Однако доступ к ней получили только владельцы подростковых аккаунтов.

Среди доступных вариантов — оранжевая иконка с огнем, розово-фиолетовая с цветами, сине-фиолетовая в виде планеты (в ней круглый объектив фотоаппарата заменен на сердце), неоново-розовая в стиле светящейся вывески, лаконичная серебристая иконка и версия, с которой стекает зеленая слизь.

Чтобы сменить иконку, нужно после открытия приложения нажать на логотип соцсети в верхней части главной ленты.

Видео: @instagram

Подростковые аккаунты инстаграм запустил в 2024 году. Они предусматривают ограничение появляющегося в ленте контента рейтингом PG-13. В настройках таких аккаунтов также можно установить ежедневные ограничения по времени использования приложения, просматривать страницы, которым ребенок отправляет сообщения, и категории контента, которые он видит в ленте.

В апреле 2025 года компания также начала использовать ИИ для поиска пользователей младше 18 лет, указавших при регистрации ненастоящий возраст. Платформа автоматически переводит их в аккаунт с подростковыми ограничениями.

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

