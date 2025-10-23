Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам

Соцсеть анонсировала в своем аккаунте в X новую функцию — возможность устанавливать пользовательские иконки приложения. Однако доступ к ней получили только владельцы подростковых аккаунтов.
Среди доступных вариантов — оранжевая иконка с огнем, розово-фиолетовая с цветами, сине-фиолетовая в виде планеты (в ней круглый объектив фотоаппарата заменен на сердце), неоново-розовая в стиле светящейся вывески, лаконичная серебристая иконка и версия, с которой стекает зеленая слизь.
Чтобы сменить иконку, нужно после открытия приложения нажать на логотип соцсети в верхней части главной ленты.
Подростковые аккаунты инстаграм запустил в 2024 году. Они предусматривают ограничение появляющегося в ленте контента рейтингом PG-13. В настройках таких аккаунтов также можно установить ежедневные ограничения по времени использования приложения, просматривать страницы, которым ребенок отправляет сообщения, и категории контента, которые он видит в ленте.
В апреле 2025 года компания также начала использовать ИИ для поиска пользователей младше 18 лет, указавших при регистрации ненастоящий возраст. Платформа автоматически переводит их в аккаунт с подростковыми ограничениями.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.