Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания

В России 36% мужчин и 35% женщин скачивают приложения для знакомств сразу после разрыва с партнером. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Mamba, которые есть у «Афиши Daily».
Выяснилось, что после расставания 31% мужчин в первую очередь стремятся вернуть уверенность в себе и эмоциональное равновесие, а 28% готовы выйти на новые свидания уже через 1–3 месяца. При этом каждый четвертый готов идти на свидание уже через неделю.
Женщины подходят к процессу осознаннее: 44% тоже ставят внутреннее восстановление на первое место, но больше времени уделяют анализу произошедшего и своим чувствам. Почти треть считает, что на возвращение к свиданиям достаточно 1–3 месяцев, но вот каждая четвертая предпочитает дать себе целый год.
Главная стратегия мужчин — сменить фокус. Более половины (55%) считают новые знакомства, свидания и секс самым эффективным способом пережить разрыв, а 33% идут в спортзал и начинают вести активный образ жизни. Женщинам эмоциональную поддержку чаще дают друзья (38%), путешествия (36%) и общение с новыми людьми (33%).
Кроме того, после расставания многие решаются на перемены, о которых раньше и не думали. Каждый третий мужчина берется за новые хобби или творческие проекты, а каждый пятый балует себя крупной покупкой «в честь новой жизни». Женщины нередко начинают с внешних трансформаций: меняют стиль, пробуют новый образ или даже вступают в роман назло бывшему.
Новые отношения помогают многим: 41% мужчин и 54% женщин признаются, что внимание и флирт поднимают самооценку и ускоряют процесс восстановления. Но не всегда это дается легко: почти каждый пятый считает, что даже новые знакомства не всегда дают нужный эффект. Среди основных страхов перед новыми свиданиями — риск обмана и предательства (45% мужчин и 51% женщин), повторение прошлых ошибок и страх потратить время зря.
Для 32% мужчин интим после расставания помогает почувствовать себя увереннее и быстрее отпустить прошлое. Женщины относятся к этому иначе: почти половина из них (48%) не рассматривают секс как способ забыть бывшего, а 43% считают, что все зависит от партнера и ситуации.
Ранее аналитики выяснили, что все больше россиян воспринимают секс на первом свидании как естественную часть взаимного интереса (60% женщин и 81% мужчин). Авторы опроса отмечали, что если раньше сближение на первом свидании считалось рискованным шагом, то сегодня оно перестало быть поводом для обсуждения.