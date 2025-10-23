Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания

Кроме того, после расставания многие решаются на перемены, о которых раньше и не думали. Каждый третий мужчина берется за новые хобби или творческие проекты, а каждый пятый балует себя крупной покупкой «в честь новой жизни». Женщины нередко начинают с внешних трансформаций: меняют стиль, пробуют новый образ или даже вступают в роман назло бывшему.