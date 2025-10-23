Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания

Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания

Фото: Robin Worrall/Unsplash

В России 36% мужчин и 35% женщин скачивают приложения для знакомств сразу после разрыва с партнером. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Mamba, которые есть у «Афиши Daily».

Выяснилось, что после расставания 31% мужчин в первую очередь стремятся вернуть уверенность в себе и эмоциональное равновесие, а 28% готовы выйти на новые свидания уже через 1–3 месяца. При этом каждый четвертый готов идти на свидание уже через неделю.

Женщины подходят к процессу осознаннее: 44% тоже ставят внутреннее восстановление на первое место, но больше времени уделяют анализу произошедшего и своим чувствам. Почти треть считает, что на возвращение к свиданиям достаточно 1–3 месяцев, но вот каждая четвертая предпочитает дать себе целый год.

Главная стратегия мужчин — сменить фокус. Более половины (55%) считают новые знакомства, свидания и секс самым эффективным способом пережить разрыв, а 33% идут в спортзал и начинают вести активный образ жизни. Женщинам эмоциональную поддержку чаще дают друзья (38%), путешествия (36%) и общение с новыми людьми (33%).

Кроме того, после расставания многие решаются на перемены, о которых раньше и не думали. Каждый третий мужчина берется за новые хобби или творческие проекты, а каждый пятый балует себя крупной покупкой «в честь новой жизни». Женщины нередко начинают с внешних трансформаций: меняют стиль, пробуют новый образ или даже вступают в роман назло бывшему.

Новые отношения помогают многим: 41% мужчин и 54% женщин признаются, что внимание и флирт поднимают самооценку и ускоряют процесс восстановления. Но не всегда это дается легко: почти каждый пятый считает, что даже новые знакомства не всегда дают нужный эффект.  Среди основных страхов перед новыми свиданиями — риск обмана и предательства (45% мужчин и 51% женщин), повторение прошлых ошибок и страх потратить время зря.

Для 32% мужчин интим после расставания помогает почувствовать себя увереннее и быстрее отпустить прошлое. Женщины относятся к этому иначе: почти половина из них (48%) не рассматривают секс как способ забыть бывшего, а 43% считают, что все зависит от партнера и ситуации.

Ранее аналитики выяснили, что все больше россиян воспринимают секс на первом свидании как естественную часть взаимного интереса (60% женщин и 81% мужчин). Авторы опроса отмечали, что если раньше сближение на первом свидании считалось рискованным шагом, то сегодня оно перестало быть поводом для обсуждения.

Расскажите друзьям