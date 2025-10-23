Хогвартс-рейв проведут в Петербурге 24 октября

В Петербурге проведут тематическую вечеринку для фанатов книг о Гарри Поттере. Хогвартс-рейв устроят в клубе Blank 24 октября. Об этом говорится на сайте события.
«Ивент для тех, кто до сих пор верит, что Хогвартс реален», — пишут в анонсе. Вечеринка начнется в 23.00.
В программе мероприятия — светящиеся браслеты под цвета факультетов школы волшебства, квиддич-бирпонг, живые картины, новые фотозоны, фирменные сладости, летающие свечи и привидения. «Все это под диджей-сеты на колдовском вайбе до самого утра», — пишет команда проекта.
Недавно стало известно, что все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах. Сеансы пройдут с 5 ноября по 25 декабря в 22 городах: Москве, Казани, Рязани, Самаре, Пензе, Челябинске и других. Прокат будет неофициальным ― фильмы покажут перед российскими короткометражками.