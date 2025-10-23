Хогвартс-рейв проведут в Петербурге 24 октября

Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления

Хогвартс-рейв проведут в Петербурге 24 октября

Фото: @nerds

В Петербурге проведут тематическую вечеринку для фанатов книг о Гарри Поттере. Хогвартс-рейв устроят в клубе Blank 24 октября. Об этом говорится на сайте события.

«Ивент для тех, кто до сих пор верит, что Хогвартс реален», — пишут в анонсе. Вечеринка начнется в 23.00.

В программе мероприятия — светящиеся браслеты под цвета факультетов школы волшебства, квиддич-бирпонг, живые картины, новые фотозоны, фирменные сладости, летающие свечи и привидения. «Все это под диджей-сеты на колдовском вайбе до самого утра», — пишет команда проекта.

1/4
© @nerds
2/4
© @nerds
3/4
© @nerds
4/4
© @nerds

Недавно стало известно, что все части «Гарри Поттера» вновь можно будет увидеть в российских кинотеатрах. Сеансы пройдут с 5 ноября по 25 декабря в 22 городах: Москве, Казани, Рязани, Самаре, Пензе, Челябинске и других. Прокат будет неофициальным ― фильмы покажут перед российскими короткометражками.

Расскажите друзьям