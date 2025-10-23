Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей

Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей

Фото: Universal Television

Треть (36%) россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей, выяснили исследователи Rambler& Co и «Мегамаркета». С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».

На подарки стоимостью от 1000 до 2000 рублей готовы потратиться 17% опрошенных, а от 2000 до 3000 рублей — 7%. Более дорогие презенты выбирают 10% респондентов.

При выборе подарка россияне в первую очередь учитывают индивидуальные интересы и предпочтения человека — об этом рассказали 58% участников опроса. Среди других популярных вариантов — подарочные сертификаты (18%), наборы чая или кофе (13%) и сладости (7%). Меньше всего респонденты ценят сувениры с корпоративной символикой (3%), бьюти-наборы (2%) и недорогую технику (1%).

Подготовка подарков превратилась в командное занятие: почти 60% сотрудников предпочитают скидываться на них сообща. При этом сами презенты все реже являются формальностью — более четверти (28%) опрошенных дарят их только тем коллегам, с кем сложились по-настоящему теплые отношения.

К 8 Марта редко готовятся заранее. Как правило, россияне приобретают подарки за день. По данным «Мегамаркета», пик продаж сезонных товаров в этом году пришелся на 7 марта: спрос вырос в три раза по сравнению с началом месяца. С 23 февраля ситуация обратная: активнее всего покупки совершаются за неделю до праздника.

Расскажите друзьям