Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей

Треть (36%) россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей, выяснили исследователи Rambler& Co и «Мегамаркета». С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».
На подарки стоимостью от 1000 до 2000 рублей готовы потратиться 17% опрошенных, а от 2000 до 3000 рублей — 7%. Более дорогие презенты выбирают 10% респондентов.
При выборе подарка россияне в первую очередь учитывают индивидуальные интересы и предпочтения человека — об этом рассказали 58% участников опроса. Среди других популярных вариантов — подарочные сертификаты (18%), наборы чая или кофе (13%) и сладости (7%). Меньше всего респонденты ценят сувениры с корпоративной символикой (3%), бьюти-наборы (2%) и недорогую технику (1%).
Подготовка подарков превратилась в командное занятие: почти 60% сотрудников предпочитают скидываться на них сообща. При этом сами презенты все реже являются формальностью — более четверти (28%) опрошенных дарят их только тем коллегам, с кем сложились по-настоящему теплые отношения.
К 8 Марта редко готовятся заранее. Как правило, россияне приобретают подарки за день. По данным «Мегамаркета», пик продаж сезонных товаров в этом году пришелся на 7 марта: спрос вырос в три раза по сравнению с началом месяца. С 23 февраля ситуация обратная: активнее всего покупки совершаются за неделю до праздника.