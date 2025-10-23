Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Воронежские ученые создали инновационный квас

Фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали инновационный квас ― на основе молочной сыворотки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Благодаря деминерализованной молочной сыворотке и тритикалевому солоду в новой версии кваса больше аминокислот, антиоксидантов, витаминов, белков и легкоусвояемых углеводов. Полезность инновационного напитка доказали в лаборатории Испытательного центра вуза.

«Нашей задачей было предложить традиционный русский национальный напиток, обогащенный полезными веществами. На данный момент активно ведется апробация рецептуры, уже доказана полезность кваса по инновационной технологии», ― заявила магистрантка ВГУИТ Мария Лужецкая.

Сейчас она планирует провести дегустацию для широкой аудитории. После получения разрешающей документации напиток хотят запустить в массовое производство. 

В прошлом году российские ученые создали инновационный рассол от плохого самочувствия: он поддерживает оптимальную гидратацию организма и восстанавливает дефицит витаминов.

