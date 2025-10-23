Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в столице 3 и 4 ноября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В программе мероприятия — концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы, лекции, речные прогулки, выставки. Всего запланировано 350 событий. «Их посвятят Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым», — сказала Сергунина. Полная программа доступна на сайте.
Основная часть акции пройдет 3 ноября. В 19:00 Музей Николая Островского проведет концерт «Мелодии советского кино». Со сцены прозвучат композиции из фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Я шагаю по Москве».
В Государственном Дарвиновском музее в 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 пройдет мультимедийная программа «Живая планета», посвященная развитию жизни на Земле. В парке «Зарядье» в 20:00 состоится встреча, на которой расскажут об особенностях работы художников по костюмам и о том, как создаются образы персонажей для фильмов. В Московском музее современного искусства 4 ноября в 13:00 расскажут о культурном коде русского авангарда.