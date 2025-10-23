Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках

Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Россияне потратили более 41 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году
Инстаграм* представил кастомные иконки приложения, доступные только подросткам
Исследование: каждый третий россиянин устанавливает приложения для знакомств сразу после расставания
Воронежские ученые создали инновационный квас
Социологи: 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят пугающе много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Bon Jovi отправляются в тур «Forever» в поддержку одноименного альбома. Это будут первые концерты группы после операции на голосовых связках Джона Бон Джови, из-за которой коллектив не гастролирует с 2022 года, пишет Rolling Stone.

Bon Jovi выступят на семи концертах в Нью-Йорке, Эдинбурге, Дублине и Лондоне  с 7 июля по 7 сентября. В видеоанонсе Бон Джови поблагодарил поклонников за поддержку и представил свежий сингл «Red, White & New Jersey». 24 октября также выйдет расширенное издание «Forever (Legendary Edition)», где песни группы исполнят Брюс Спрингстин, Аврил Лавин, Джо Эллиотт, Робби Уильямс и другие.

Видео: Bon Jovi

В прошлом году Джон Бон Джови сомневался, что сможет продолжить активную концертную деятельность после операции на голосовых связках. «Я бы очень хотел поехать в турне в следующем году, но я все еще восстанавливаюсь после серьезной операции. Моя цель — вернуться к тому, чтобы выступать с сетами по 2,5 часа четыре дня в неделю месяцами напролет. Я стремлюсь к этому», — говорил он.

Певцу пришлось перенести операцию после того, как одна из его голосовых связок атрофировалась. «Обе связки должны выглядеть одинаково, а у меня одна была размером с большой палец (как и должна), а другая — тонкая, как мизинец. Та, что больше, начала давить на вторую. Из‑за этого я плохо пел», — рассказывал фронтмен. Последняя на сегодняшний день пластинка коллектива «2020» вышла 4 года назад.

Недавно о новом туре объявила группа Tame Impala. Музыканты также представили трек «Dracula», ставший частью альбома «Deadbeat», который вышел 17 октября. Гастроли стартуют 4 апреля 2026 года в Португалии и пройдут в Испании, Франции, Италии, Германии, Швеции и других странах. В Великобритании Tame Impala выступят 7 мая в лондонском The O2, а затем в Манчестере, Бирмингеме и Глазго. Финальный концерт состоится 13 мая в Дублине.

В этом году также на сцену возвращаются Radiohead. Выступления в Мадриде пройдут 4, 5, 7 и 8 ноября, в Лондоне — 21, 22, 24 и 25 ноября, в Копенгагене — 1, 2, 4 и 5 декабря. Последний концерт Radiohead прошел в 2018 году, после чего участники занимались сайд-проектами.

Расскажите друзьям