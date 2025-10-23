Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках

В прошлом году Джон Бон Джови сомневался, что сможет продолжить активную концертную деятельность после операции на голосовых связках. «Я бы очень хотел поехать в турне в следующем году, но я все еще восстанавливаюсь после серьезной операции. Моя цель — вернуться к тому, чтобы выступать с сетами по 2,5 часа четыре дня в неделю месяцами напролет. Я стремлюсь к этому», — говорил он.