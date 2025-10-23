Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовых связках

Bon Jovi отправляются в тур «Forever» в поддержку одноименного альбома. Это будут первые концерты группы после операции на голосовых связках Джона Бон Джови, из-за которой коллектив не гастролирует с 2022 года, пишет Rolling Stone.
Bon Jovi выступят на семи концертах в Нью-Йорке, Эдинбурге, Дублине и Лондоне с 7 июля по 7 сентября. В видеоанонсе Бон Джови поблагодарил поклонников за поддержку и представил свежий сингл «Red, White & New Jersey». 24 октября также выйдет расширенное издание «Forever (Legendary Edition)», где песни группы исполнят Брюс Спрингстин, Аврил Лавин, Джо Эллиотт, Робби Уильямс и другие.
В прошлом году Джон Бон Джови сомневался, что сможет продолжить активную концертную деятельность после операции на голосовых связках. «Я бы очень хотел поехать в турне в следующем году, но я все еще восстанавливаюсь после серьезной операции. Моя цель — вернуться к тому, чтобы выступать с сетами по 2,5 часа четыре дня в неделю месяцами напролет. Я стремлюсь к этому», — говорил он.
Певцу пришлось перенести операцию после того, как одна из его голосовых связок атрофировалась. «Обе связки должны выглядеть одинаково, а у меня одна была размером с большой палец (как и должна), а другая — тонкая, как мизинец. Та, что больше, начала давить на вторую. Из‑за этого я плохо пел», — рассказывал фронтмен. Последняя на сегодняшний день пластинка коллектива «2020» вышла 4 года назад.
Недавно о новом туре объявила группа Tame Impala. Музыканты также представили трек «Dracula», ставший частью альбома «Deadbeat», который вышел 17 октября. Гастроли стартуют 4 апреля 2026 года в Португалии и пройдут в Испании, Франции, Италии, Германии, Швеции и других странах. В Великобритании Tame Impala выступят 7 мая в лондонском The O2, а затем в Манчестере, Бирмингеме и Глазго. Финальный концерт состоится 13 мая в Дублине.
В этом году также на сцену возвращаются Radiohead. Выступления в Мадриде пройдут 4, 5, 7 и 8 ноября, в Лондоне — 21, 22, 24 и 25 ноября, в Копенгагене — 1, 2, 4 и 5 декабря. Последний концерт Radiohead прошел в 2018 году, после чего участники занимались сайд-проектами.