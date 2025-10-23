В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Глава Минздрава заявил, что россияне едят «пугающе» много соли и сахара

Фото: Kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне едят сахара в четыре раза больше нормы. Об этом он сказал на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение-2025», пишет «Интерфакс».

«Есть цифры, которые меня не могут не пугать: первое — потребление сахара в нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм. Потребление соли — практически в 2,5 раза выше рекомендуемых медиками норм», — сказал Мурашко.

По его словам, потребление мяса в России «чуть превышает нормативы»; по потреблению рыбы — «чуть ниже норм», а по потреблению фруктов и овощей — «пока не приблизились к тем рекомендуемым нормативам, которые разработаны».

Из недавнего исследования стало известно, что 83% россиян регулярно едят сладкое. Каждый третий житель страны употребляет десерты ежедневно, а воздерживаются от употребления сахара только 6%. Самое любимое лакомство среди них — шоколад. На втором месте оказалось мороженое, а на третьем — пирожные.

