Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков

Исследователям удалось отключить у деревьев способность к цветению, вызывающее аллергию у многих горожан. Для этого ученые взяли образцы ткани осины и с помощью специальной «генной пушки» изменили ее гены. «Растение с таким отредактированным геном формировать цветки не может, по крайней мере полноценные, которые образуют пыльцу и способны к оплодотворению», — отметил соавтор исследования Дмитрий Каржаев.