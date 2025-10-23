В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства разработали технологию, позволяющую редактировать гены деревьев, и испытали ее на осине. Теперь они умеют создавать тополя и осины, которые не цветут весной. Об открытии сообщило ТАСС.

Исследователям удалось отключить у деревьев способность к цветению, вызывающее аллергию у многих горожан. Для этого ученые взяли образцы ткани осины и с помощью специальной «генной пушки» изменили ее гены. «Растение с таким отредактированным геном формировать цветки не может, по крайней мере полноценные, которые образуют пыльцу и способны к оплодотворению», — отметил соавтор исследования Дмитрий Каржаев.

Из 800 отобранных культур изменить гены удалось только у 11. Их клонировали — и так появилась коллекция живых, готовых к посадке осин, не способных к цветению.

Помимо борьбы с пухом, редактирование генов деревьев позволяет повысить их устойчивость к болезням и вредителям, ускорить рост и улучшить качество древесины.

«Сейчас осина растет у нас в лесах, она почти вся подвержена стволовым гнилям, и даже в возрасте 40–50 лет она уже в большинстве случаев имеет повреждения, которые недопустимы, например, в лесопилении, для получения качественной доски», — пояснил кандидат географических наук Александр Степченко.

