Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября

«Кинопоиск» представил трейлер продолжения сериала «Метод». Премьера третьего сезона состоится 20 ноября — в этот день выйдут первые четыре эпизода. Еще четыре серии станут доступны 18 декабря.
В новом сезоне майор Родион Меглин собирает команду из преступников, чтобы охотиться на своих «коллег». Главную роль в шоу исполнил Константин Хабенский. В сериале также снялись Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Анна Савранская.
«После событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера, ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?» — гласит синопсис.
Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются «Плюс Студия» и Zoom Production на основе формата, разработанного продюсерской компанией «Среда».