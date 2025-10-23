Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября

«После событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера, ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?» — гласит синопсис.