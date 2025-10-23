В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» представил трейлер продолжения сериала «Метод». Премьера третьего сезона состоится 20 ноября — в этот день выйдут первые четыре эпизода. Еще четыре серии станут доступны 18 декабря.

В новом сезоне майор Родион Меглин собирает команду из преступников, чтобы охотиться на своих «коллег». Главную роль в шоу исполнил Константин Хабенский. В сериале также снялись Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Анна Савранская.

Видео: «Кинопоиск»

«После событий второго сезона прошло пять лет. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется Лера, ее сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?» — гласит синопсис.

Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются «Плюс Студия» и Zoom Production на основе формата, разработанного продюсерской компанией «Среда».

