Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»

Французская актриса Брижитт Бардо, которой в сентябре исполнился 91 год, опровергла слухи о ее смерти.
«Не знаю, какой идиот запустил эту фейковую новость о моем исчезновении, но знайте: я в порядке и не собираюсь уходить со сцены», ― написала она в соцсети X.
По информации Daily Mail, заявление Бардо появилось после того, как 27-летний инфлюэнсер Aqababe (настоящее имя — Анис Зитуни) опубликовал — а затем удалил — пост, в котором утверждал, что актриса умерла.
В этом посте блогер утверждал, что получил эксклюзивную информацию о смерти Бардо: «Ее гроб заказан в коммуне Сен-Поль-де-Жарра в департаменте Арьеж. Ушла икона, оставившая после себя незабываемое наследие и вечный след в сердцах французов».
После опровержения от актрисы Aqababe не отказался от своих слов, заявив, что Бардо не ведет свой аккаунт в X: «Я удалил свой эксклюзивный твитт о смерти Брижитт Бардо. Ее твиттер ведет не она сама — вы все увидите, когда AFP официально объявит о смерти».
16 октября французская газета Var-Matin сообщила, что Бардо в течение трех недель находилась в больнице Тулона. По утверждениям издания, актриса перенесла операцию в частной клинике в ходе лечения серьезного заболевания.
На следующий день Бардо заявила AFP, что незначительная операция прошла успешно. Звезда поблагодарила персонал и хирургов частной клиники Сен-Жан в Тулоне и добавила, что сейчас отдыхает дома.