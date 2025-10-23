На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Bon Jovi анонсировали первый концертный тур после операции Джона Бон Джови на голосовые связки
Акция «Ночь искусств» пройдет в Москве 3 и 4 ноября
Глава Минздрава заявил, что россияне едят «пугающе» много соли и сахара
Российские ученые вырастили тополь без пуха. Он безопасен для аллергиков
Брижитт Бардо опубликовала пост после фейка о ее смерти: «Не знаю, какой идиот запустил это»
Третий сезон «Метода» с Константином Хабенским выйдет 20 ноября
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов

На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины

Фото: Apple

В 1990-е, на пике популярности ситкома «Друзья», исполнительница роли Рейчел Дженнифер Энистон попросила у президента NBC Entertainment бытовую технику — стиральную и сушильную машины. Об этом актриса рассказала в подкасте «Armchair Expert with Dax Shepard», на что обратило внимание издание Daily Times.

Энистон объяснила, что в 1990-е актеры, снявшиеся в главных ролях в сериале «Друзья», получали за свою работу дорогие подарки — например, автомобили.

На презентации для рекламодателей Уоррен Литтфилд, глава NBC Entertainment, спросил у нее, что бы она хотела получить. «И я не могла ничего придумать. Я сказала: „Мне нужны стиральная и сушильная машины“».  И он записал это на салфетке», — рассказала Энистон.

Ситком «Друзья» выходил в эфир в 1994–2004 годах и насчитывает более 230 эпизодов. Его сюжет разворачивается вокруг жизни шестерых друзей из Нью-Йорка. Дженнифер Энистон исполнила роль Рейчел Грин — девушки, выросшей в богатой семье и сбежавшей с собственной свадьбы. Ее героиня начинает новую жизнь: селится вместе со школьной подругой Моникой и устраивается официанткой в кофейню.

Недавно в интервью журналу Vanity Fair Энистон призналась, что актерский состав «Друзей» скорбел по Мэттью Перри задолго до его смерти. Тот долго боролся с наркозависимостью.

«Мы делали все, что могли и когда могли. Но у меня было такое чувство, будто мы оплакивали Мэттью задолго до его смерти, потому что ему было очень сложно бороться с этой болезнью. Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, где‑то в глубине души я думаю, что все к лучшему. Я рада, что он избавился от этой боли», — сказала Энистон.

