На волне успеха «Друзей» Дженнифер Энистон попросила у главы NBC стиральную и сушильную машины

В 1990-е, на пике популярности ситкома «Друзья», исполнительница роли Рейчел Дженнифер Энистон попросила у президента NBC Entertainment бытовую технику — стиральную и сушильную машины. Об этом актриса рассказала в подкасте «Armchair Expert with Dax Shepard», на что обратило внимание издание Daily Times.
Энистон объяснила, что в 1990-е актеры, снявшиеся в главных ролях в сериале «Друзья», получали за свою работу дорогие подарки — например, автомобили.
На презентации для рекламодателей Уоррен Литтфилд, глава NBC Entertainment, спросил у нее, что бы она хотела получить. «И я не могла ничего придумать. Я сказала: „Мне нужны стиральная и сушильная машины“». И он записал это на салфетке», — рассказала Энистон.
Ситком «Друзья» выходил в эфир в 1994–2004 годах и насчитывает более 230 эпизодов. Его сюжет разворачивается вокруг жизни шестерых друзей из Нью-Йорка. Дженнифер Энистон исполнила роль Рейчел Грин — девушки, выросшей в богатой семье и сбежавшей с собственной свадьбы. Ее героиня начинает новую жизнь: селится вместе со школьной подругой Моникой и устраивается официанткой в кофейню.
Недавно в интервью журналу Vanity Fair Энистон призналась, что актерский состав «Друзей» скорбел по Мэттью Перри задолго до его смерти. Тот долго боролся с наркозависимостью.
«Мы делали все, что могли и когда могли. Но у меня было такое чувство, будто мы оплакивали Мэттью задолго до его смерти, потому что ему было очень сложно бороться с этой болезнью. Как бы тяжело это ни было для всех нас и для фанатов, где‑то в глубине души я думаю, что все к лучшему. Я рада, что он избавился от этой боли», — сказала Энистон.