Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям

Власти планируют обязать онлайн-кинотеатры заполнять декларации о соответствии их контента традиционным ценностям. Об этом сообщает «Коммерсант».
Критерии разрабатывает Минкульт вместе с Минцифры, а данные деклараций будут учитываться при госфинансировании проектов. В министерстве заявили, что сейчас утверждены методические рекомендации, а их дальнейшее применение определят позже.
По словам источников издания, при оценка будут учитываться и количественные показатели, такие как число просмотров, досматриваемость и упоминания в СМИ. Источниками этих данных выступят Mediascope и ВЦИОМ.
Участники рынка называют идею избыточной. По словам одного из них, господдержка и так не выдается проектам, которые могут вызвать вопросы.
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который запрещает выдавать прокатные удостоверения фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности».