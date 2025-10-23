Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа три тысячи рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»

Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям

Фото: Pinho/Unsplash

Власти планируют обязать онлайн-кинотеатры заполнять декларации о соответствии их контента традиционным ценностям. Об этом сообщает «Коммерсант».

Критерии разрабатывает Минкульт вместе с Минцифры, а данные деклараций будут учитываться при госфинансировании проектов. В министерстве заявили, что сейчас утверждены методические рекомендации, а их дальнейшее применение определят позже. 

По словам источников издания, при оценка будут учитываться и количественные показатели, такие как число просмотров, досматриваемость и упоминания в СМИ. Источниками этих данных выступят Mediascope и ВЦИОМ.

Участники рынка называют идею избыточной. По словам одного из них, господдержка и так не выдается проектам, которые могут вызвать вопросы. 

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который запрещает выдавать прокатные удостоверения фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности». 

