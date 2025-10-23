Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа три тысячи рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»

Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»

Фото: BFI/YouTube

Гильермо дель Торо («Форма воды», «Пиноккио») заявил, что ему было бы интересно снять новый фильм «Призрак оперы». Режиссер отметил, что у него уже есть мысли, как эту историю подать так, чтобы она понравилась зрителям.

«Это классическая история, но я бы сделал ее по-другому. У меня есть пара идей, но пока я займусь покадровой анимацией», — сказал он.

«Призрак оперы» — готический роман французского писателя Гастона Леру. В России его впервые опубликовали в январе 1911 года. На создание произведения Леру вдохновил знаменитый на весь мир театр Парижской оперы. По мотивам романа написан одноименный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера. По сюжету романа было снято несколько фильмов. В их числе — картина 2004 года с Джерардом Батлером в главной роли. Мюзикл 1986 года по мотивам произведения входит в число самых долгоиграющих представлений на Бродвее.

Недавно Netfliх представил полноценный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на стриминговом сервисе.

В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Гильермо дель Торо рассказывал, что работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет.

Расскажите друзьям