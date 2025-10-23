Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»

Гильермо дель Торо («Форма воды», «Пиноккио») заявил, что ему было бы интересно снять новый фильм «Призрак оперы». Режиссер отметил, что у него уже есть мысли, как эту историю подать так, чтобы она понравилась зрителям.
«Это классическая история, но я бы сделал ее по-другому. У меня есть пара идей, но пока я займусь покадровой анимацией», — сказал он.
«Призрак оперы» — готический роман французского писателя Гастона Леру. В России его впервые опубликовали в январе 1911 года. На создание произведения Леру вдохновил знаменитый на весь мир театр Парижской оперы. По мотивам романа написан одноименный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера. По сюжету романа было снято несколько фильмов. В их числе — картина 2004 года с Джерардом Батлером в главной роли. Мюзикл 1986 года по мотивам произведения входит в число самых долгоиграющих представлений на Бродвее.
Недавно Netfliх представил полноценный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на стриминговом сервисе.
В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Гильермо дель Торо рассказывал, что работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет.