Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»

«Призрак оперы» — готический роман французского писателя Гастона Леру. В России его впервые опубликовали в январе 1911 года. На создание произведения Леру вдохновил знаменитый на весь мир театр Парижской оперы. По мотивам романа написан одноименный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера. По сюжету романа было снято несколько фильмов. В их числе — картина 2004 года с Джерардом Батлером в главной роли. Мюзикл 1986 года по мотивам произведения входит в число самых долгоиграющих представлений на Бродвее.