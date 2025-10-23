В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»

«Покровка. Театр» представит спектакль-детектив «Москва. Сумерки». Премьера состоится 4 ноября. Об этом говорится на сайте театра.

Режиссером спектакля выступил Дмитрий Бикбаев. В ролях Дмитрий Росляков, Варвара Насибулина, Мирослав Душенко, Наталья Гребенкина и другие артисты.

«В готическом мире, где реальность переплетается с мистикой, разворачивается история пылкой любви в лучших романтических традициях. Над родом Островичевых издавна довлеет проклятие, и его представителей преследует злой рок: само их существование неразрывно связано с потусторонними силами», — говорится в анонсе.

В постановке появятся вампиры. «Молодой аристократ Руневский, очарованный Дашей, оказывается втянут в опасную игру: ее бабушка Сугробина — коварный вампир, жаждущий крови внучки для поддержания своей вечной жизни», — рассказывается в описании сюжета.

