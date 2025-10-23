Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам

Ю Джин-кю из Южной Кореи пять лет практически не выходил из своей комнаты. Позже мужчина основал компанию Not Scary, специализирующуюся на помощи таким же людям с социофобией, как и он, пишет South China Morning Post.
30-летний кореец считает себя «раненым целителем», который использует собственную боль и опыт как инструмент помощи другим. «Я понял, что даже ваше нежелательное, постыдное прошлое может стать преимуществом», — отметил он.
Джин-кю смог преодолеть свои страхи благодаря помощи сотрудников корейского филиала японского НКО, помогающего хикикомори (затворникам) разных возрастов. Молодого человека поселили в одном доме с разными людьми, предпочитающими проводить все время в одиночестве. Постепенно Ю развил навыки коммуникации и понял, что может вновь вернуться к нормальной жизни.
Мужчина начал изучать, как работает организация, и в 2022 году основал собственную компанию. Not Scary Company управляет двумя домами в Сеуле, где живут молодые люди, страдающие от изоляции и тревожности. Лечение пациентов длится около года, там они заново учатся общаться со сверстниками. С участниками программы работают наставники, многие из которых, как и Ю, сами когда-то были затворниками.
Со временем бизнес Ю значительно расширился и теперь охватывает несколько ключевых направлений: семейное консультирование, разработку образовательного контента, а также консультации по политическим вопросам для центральных и местных органов власти. По данным корейца, около 540 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 39 лет живут в состоянии социальной изоляции, и это число постоянно растет. «Пока в этой области нет настоящих экспертов. Мы стараемся быть переводчиками между системой и людьми, которые из нее выпадают», — говорит Джин-кю.
За свою работу предприниматель и его команда получили официальную благодарность от Министерства здравоохранения, а их модель совместного проживания легла в основу будущих национальных рекомендаций. В стране открываются аналогичные центры поддержки молодых хикикомори — от центра «Кичигэ» в Сеуле, который в прошлом году помог 1800 людям, до новых центров в городах Инчхон и Ульсан.