Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам

Со временем бизнес Ю значительно расширился и теперь охватывает несколько ключевых направлений: семейное консультирование, разработку образовательного контента, а также консультации по политическим вопросам для центральных и местных органов власти. По данным корейца, около 540 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 39 лет живут в состоянии социальной изоляции, и это число постоянно растет. «Пока в этой области нет настоящих экспертов. Мы стараемся быть переводчиками между системой и людьми, которые из нее выпадают», — говорит Джин-кю.