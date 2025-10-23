На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»

Восьмой слой галереи называется «Городская ось» и посвящен тому, как художники видят городскую среду, ее ритмы и перспективы. Куратором проекта выступил Алексей Партола, фотограф и автор исследования «Части стен». Он предложил художникам выстроить композицию выставки так, будто это архитектурная визуализация — через три перспективные линии, которые превращают стену в подобие сцены.