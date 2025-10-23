На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»

На «Винзаводе» запустили новый сезон проекта «Нетстен» — первой легальной галереи уличного искусства в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе арт-квартала.
Восьмой слой галереи называется «Городская ось» и посвящен тому, как художники видят городскую среду, ее ритмы и перспективы. Куратором проекта выступил Алексей Партола, фотограф и автор исследования «Части стен». Он предложил художникам выстроить композицию выставки так, будто это архитектурная визуализация — через три перспективные линии, которые превращают стену в подобие сцены.
В проекте участвуют три художника — Андрей Adno, Никита Dusto и Shozy. Их коллективная работа соединяет разные подходы к восприятию города.
Shozy оформил часть стены в стиле «обманка», создавая оптические иллюзии, где реальность и изображение сливаются. Nikita Dusto переосмыслил образ типового панельного дома, знакомого каждому, кто жил в постсоветском пространстве. Андрей Adno отразил многослойную перспективу города через чередование «каркаса» и «массы», где сеточные линии задают пульс, а объемные формы и цветовые поля ― ударные доли.
Цвет вдоль стены движется от холодных тонов к теплым — от зеленого к розово-лиловому, создавая ощущение пульса и движения города.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект «Нетстен» показывает, что уличное искусство уже стало частью легальной городской среды — понятной и доступной.
Уличная галерея «Нетстен» появилась в 2019 году по инициативе «Винзавода». Она стала продолжением проекта «Стена», десять лет служившего мостом между независимыми уличными художниками и профессиональным арт-сообществом. Галерея тянется вдоль железнодорожных путей от метро «Курская» и насчитывает более 100 метров росписей. Среди участников прошедших выставок — Миша Most, Оля Iney, Сергей Овсейкин, Дмитрий Аске и другие ведущие авторы российского стрит-арта.