Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года

Студия Electronic Arts закроет The Sims Mobile в январе 2026 года спустя семь лет после выхода игры. Об этом говорится на сайте компании.
Перед закрытием игры 20 января EA выпускает последнее обновление для The Sims Mobile. Из App Store и Google Play игру удалили 21 октября 2025 года. «От имени всей команды Sims Mobile благодарим вас за то, что разделили с нами это удивительное путешествие», — говорится в заявлении студии.
Ранее в студии EA сообщили, что не будут выпускать The Sims 5. Разработчики считают, что новая часть навредит игрокам. В сентябре Electronic Arts купили за 55 млрд долларов. В число покупателей разработчика игр вошли государственный фонд Саудовской Аравии, частная инвестиционная компания Silver Lake Partners и компания Affinity Partners, которой управляет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.