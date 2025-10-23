Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Контент онлайн-кинотеатров будут проверять на соответствие традиционным ценностям
Гильермо дель Торо хочет экранизировать «Призрака оперы»
«Покровка.Театр» представит спектакль «Москва.Сумерки»
Молодой кореец 5 лет не выходил из своей комнаты, а потом организовал фонд помощи затворникам
На «Винзаводе» открылась новая выставка уличного искусства «Городская ось»
Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ
Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили
В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»
«Это преступление»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа три тысячи рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»

Игру The Sims Mobile закроют в январе 2026 года

Фото: EA

Студия Electronic Arts закроет The Sims Mobile в январе 2026 года спустя семь лет после выхода игры. Об этом говорится на сайте компании.

Перед закрытием игры 20 января EA выпускает последнее обновление для The Sims Mobile. Из App Store и Google Play игру удалили 21 октября 2025 года. «От имени всей команды Sims Mobile благодарим вас за то, что разделили с нами это удивительное путешествие», — говорится в заявлении студии.

Ранее в студии EA сообщили, что не будут выпускать The Sims 5. Разработчики считают, что новая часть навредит игрокам. В сентябре Electronic Arts купили за 55 млрд долларов. В число покупателей разработчика игр вошли государственный фонд Саудовской Аравии, частная инвестиционная компания Silver Lake Partners и компания Affinity Partners, которой управляет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Расскажите друзьям