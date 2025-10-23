Джозеф Гордон-Левитт призвал временно остановить исследования в области ИИ

Джозеф Гордон-Левитт призвал приостановить разработку сверхразумного искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут установлены четкие стандарты безопасности. Об этом пишет The Wrap.
Актер подписал петицию, в которой говорится о временной приостановке исследований в области искусственного интеллекта. Это, по словам авторов, поможет предотвратить потенциальные угрозы для всего человечества.
«Многие ведущие компании в сфере искусственного интеллекта стремятся создать сверхинтеллект в ближайшее десятилетие, который будет значительно превосходить людей по когнитивным способностям. Из-за этого люди могут потерять рабочие места, власть, свободу, гражданские права и достоинство. Есть и опасения за национальную безопасность и даже возможное вымирание человечества», ― говорится в документе. Свои подписи под ним также поставили политики, религиозные деятели, эксперты по технологиям и представители индустрии развлечений, например, писатель Стивен Фрай, рэпер Will.i.am, певица Кейт Буш, режиссер Дэн Кван и бывшая девушка Илона Маска Граймс.
Звезда «Начала» опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором задался вопросом: «Зачем вообще создавать ИИ, умнее человека?». Актер считает, что крупные технологические компании в первую очередь гонятся за прибылью и разрабатывают системы, способные подражать человеческим чувствам и эмоциям. «Не нужно создавать сверхразум, пока мы не докажем, что это безопасно, и пока люди действительно этого не захотят», — сказал он.
Джозеф Гордон-Левитт также снимет фильм об искусственном интеллекте для Netflix. Главную роль в нем исполнит Рейчел МакАдамс. Над картиной будет работать студия T-Street. Сценарий ленты написали Гордон-Левитт и Киран Фицджеральд, известный по «Сноудэн». В создании проекта также участвует Наташа Лионн.