Французского велопутешественника, задержанного во Владивостоке, освободили

Пограничный районный суд Приморского края признал французского велосипедиста Софиана Сехили в незаконном пересечении границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Велопутешественнику назначили штраф в 50 тыс. рублей, но освободили от его оплаты с учетом отбывания в СИЗО. Француза освободили в зале суда.
Сехили собирался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. 1 июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона и хотел за два месяца преодолеть 16 тыс. километров и 17 стран, завершив путь во Владивостоке.
Велосипедист был почти у финиша, он проехал, в частности, Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай. 2 сентября его задержали таможенники на российско-китайской границе.
Для Сехили это был уже второй въезд на территорию России за время пути. В первый раз он пересек государственную границу, заехав из Грузии. В Астраханской области он покинул РФ, продолжив путешествие. Как отмечала Le Monde, перед задержанием Сехили дважды пытался въехать в Россию из Китая через контрольные пункты, расположенные в 200 километрах друг от друга.
44-летний Софиан Сехили в 2012 году отказался от карьеры документалиста, чтобы заняться велоспортом. Он выиграл 11 cоревнований, в том числе «Tour Divide» в 2022 году — это гонка протяженностью 4500 километров, которая проходит от Канады до границы с Мексикой.