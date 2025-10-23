Создатель «Клана Сопрано» снимет сериал о тайной программе ЦРУ

Драматический триллер расскажет о секретной программе по управлению сознанием, которую ЦРУ проводило в разгар холодной войны. В ходе этой программы проводились опасные и нередко смертельные эксперименты ― как на добровольцах, так и на ничего не подозревающих людях. Им давали психоделические препараты, подвергали гипнозу и пыткам, чтобы получить признания и изучить возможность управления поведением. Программа была направлена на противодействие предполагаемым советским и китайским успехам в области «промывания мозгов».