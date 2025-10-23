Создатель «Клана Сопрано» снимет сериал о тайной программе ЦРУ

Создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз возвращается на телевидение спустя 18 лет. Он работает над сериалом «Project: MKUltra» («Проект: МК-Ультра») для HBO, сообщает Deadline.
Драматический триллер расскажет о секретной программе по управлению сознанием, которую ЦРУ проводило в разгар холодной войны. В ходе этой программы проводились опасные и нередко смертельные эксперименты ― как на добровольцах, так и на ничего не подозревающих людях. Им давали психоделические препараты, подвергали гипнозу и пыткам, чтобы получить признания и изучить возможность управления поведением. Программа была направлена на противодействие предполагаемым советским и китайским успехам в области «промывания мозгов».
В центре сюжета окажется химик и шпион Сидни Готлиб, известный как «Черный колдун». Его считают невольным «крестным отцом» всей ЛСД-культуры.
Проект основан на документальной книге Джона Лайзла «Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra» («Проект по управлению разумом: СидниГотлиб, ЦРУ и трагедия MKUltra»).
Чейз приобрел права на экранизацию и сам напишет сценарий. Производством займется его компания Riverain Pictures по договору с HBO. Актерский состав и сроки выхода шоу пока неизвестны.
Дэвид Чейз — обладатель семи премий «Эмми», пять из которых он получил за «Клан Сопрано». После завершения шестисезонного шоу в 2007 году кинематографист сосредоточился на полнометражных фильмах: он написал, поставил и спродюсировал драму «Not Fade Away» («Не исчезай») (2012), а также был соавтором сценария и продюсером приквела к «Сопрано» ― «Множественные святые Ньюарка» (2021). Сейчас он работает над независимым хоррором, съемки которого планирует начать в следующем году.