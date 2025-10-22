В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Хищник: Планета смерти». В нем снялись Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Великая») и дебютант Димитриус Шустер-Колоаматанги.
Они сыграли молодого Хищника-изгоя и девушку по имени Тиа, которые формируют неожиданный союз, оказавшись на критически опасной территории. Вместе герои отправляются в путешествие в поиска величайшего противника.
«Добро пожаловать на самую опасную планету во вселенной, где все пытается убить тебя. Многие, как ты, прилетали сюда. Никто не выжил», — говорит Тиа своему новому приятелю.
«Хищник: Планета смерти» — седьмой фильм во франшизе «Хищник». Она выйдет в зарубежный кинопрокат 7 ноября. Режиссером ленты выступил Дэн Трахтенберг.
Он же написал сценарий совместно с Патриком Эйсоном, Джимом Томасом и Джоном Томасом. Оператором стал Джефф Каттер. Продюсерами проекта выступили Трахтенберг, Джон Дэвид, Марк Тоберофф, Бен Розенблатт и Брент О’Коннор.