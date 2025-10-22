В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
«Культурная нечувствительность»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини
В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе
Россиянка отсудила у мужа три тысячи рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»

В сети появился новый трейлер фильма «Хищник: Планета смерти»

Фото: 20th Century Studos

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Хищник: Планета смерти». В нем снялись Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Великая») и дебютант Димитриус Шустер-Колоаматанги.

Они сыграли молодого Хищника-изгоя и девушку по имени Тиа, которые формируют неожиданный союз, оказавшись на критически опасной территории. Вместе герои отправляются в путешествие в поиска величайшего противника. 
 

Видео: 20th Century Studios/YouTube

«Добро пожаловать на самую опасную планету во вселенной, где все пытается убить тебя. Многие, как ты, прилетали сюда. Никто не выжил», — говорит Тиа своему новому приятелю.

«Хищник: Планета смерти» — седьмой фильм во франшизе «Хищник». Она выйдет в зарубежный кинопрокат 7 ноября. Режиссером ленты выступил Дэн Трахтенберг. 

Он же написал сценарий совместно с Патриком Эйсоном, Джимом Томасом и Джоном Томасом. Оператором стал Джефф Каттер. Продюсерами проекта выступили Трахтенберг, Джон Дэвид, Марк Тоберофф, Бен Розенблатт и Брент О’Коннор. 

Расскажите друзьям