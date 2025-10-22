В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
«Культурная нечувствительность»: Рина Саваяма осудила Сабрину Карпентер за обувь на татами

Фото: sabrinacarpenter

Британская певица японского происхождения Рина Саваяма раскритиковала свою коллегу Сабрину Карпентер за выступление в обуви на татами. Об этом написал NME.

Саваяма опубликовала на своей странице в инстаграме* видеофрагмент из шоу Saturday Night Live, в котором Карпентер исполняет сингл «Manchild» в коротком кимоно. Сама артистка стоит в нем в туфлях на шпильках возле традиционного японского мата, а вот ее танцовщики на фоне разыгрывают сцену боя в ботинках.
 

Видео: nbcsnl

«Огромная любовь Сабрине, но товарищи артисты и креативные группы… если вы очевидным образом делаете отсылки к культуре, пожалуйста, могли бы вы делать их со знанием, уважением и заботой, которых это заслуживает. Обувь на татами — это преступление», — написала Саваяма.

Татами — маты из тростника игуса и рисовой соломы, которыми в Японии покрывают полы домов. Расположение татами осуществляется, согласно заведенным издревле правилам. Регламентируется и поведение на матах: японцы, по традиции, не наступают на границы татами и всегда снимают перед ними обувь.

Саваяма родилась в японском городе Ниигата и переехала в Лондон с семьей, когда ей было пять лет. Несмотря на взросление в Великобритании, артистка пыталась сохранить культуру родителей. В своем творчестве певица делает отсылки к японской культуре и нередко поднимает тему ксенофобии и расима по отношению к азиатам. 

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

