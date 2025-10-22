В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в посте с упоминанием Сидни Суини

Фото: lizzobeeating

Американскую певицу Лиззо обвинили в нарушении авторских прав в песне «I’m Goin' in Till October», которую артистка разместила в соцсетях с отсылкой на рекламу American Eagle c участием Сидни Суини. Об этом сообщил Rolling Stones.

Трек не был официально выпущен, но в августе Лиззо представила его фрагмент в тиктоке и инстаграме*. В треке она упомянула звезду «Эйфории». «У меня классные джинсы, как у Сидни», — отметила в песне рэперша.

Фонд GRC Trust посчитал, что Лиззо нарушила авторские права на песню «Won or Lose (We Tried)». Его сотрудники утверждают, что «понесли убытки», в то время как певица и лейбл Atlantic Records якобы получила прибыль.

В иске указывается, что Лиззо «скопировала и эксплуатировала» материалы GRC. По словам юристов фонда, попытки договориться с артисткой и лейблом «зашли в тупик».

«Работа, нарушающая авторские права, включает в себя, интерполирует и сэмплирует инструментальные и вокальные элементы композиции. Представители Лиззо признают это», — подчеркнули в документе.

«Мы удивлены тем, что GRC Trust подал этот иск. Стоит отметить, что песня никогда не выпускалась в коммерческих целях и не монетизировалась, и на данный момент решение о её дальнейшем коммерческом релизе не принято», — ответила команда Лиззо.

Ранее Лиззо уже обвиняли в плагиате из-за трека «Truth Hurts». Ив Ротман и Джастин и Джеремайя Райзены заявили, что работали с певицей над композицией «Healthy», которая не была издана. Она якобы стала основой для «Truth Hurts». Композиторы подали в суд на коллегу, Лиззо ответила им встречным иском. В 2022 году стороны достигли мирового соглашения.

