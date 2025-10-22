В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Россиянка отсудила у мужа три тысячи рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Web Archive сохранил триллион веб-страниц

В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе

Фото: Paul Natkin / Getty Images

Американские кинематографисты Крис Смит и Джек Тернер ведут переговоры о создании официального документального фильма о легендарном режиссере Джоне Хьюзе, авторе «16 свечей» и «Клуба „Завтрак“». Об этом сообщил Deadline.

Продюсером проекта выступит Джек Уигхэм из компании Range Media Partners. Проект обещает стать исчерпывающим портретом сценариста и постановщикаа, повлиявшего на молодежную, музыкальную и поп-культуру Америки 80-х и 90-х годов.

В фильме планируют использовать обширный архив ранее не публиковавшихся фотографий и закулисных материалов. Когда лента выйдет на экраны, пока не уточняется.

Крис Смит известен своими документальными проектами, среди которых номинированные на премию «Эмми» фильмы «Джим и Энди», «Король тигров» и «Стофутовая волна». Его дебютная документальная работа «Американский фильм» получила приз Большого жюри на кинофестивале «Сандэнс» в 1999 году. 

Джек Тернер — продюсер, удостоенный премии «Эмми». Среди его недавних работ — номинированные на «Эмми» фильмы «Прелестное дитя: Брук Шилдс», «Война кроссовок: Adidas против Puma», «Торговцы радости» и «Нонны» Стивена Чбоски.

Джон Хьюз считается одним из самых влиятельных кинематографистов Америки XX века. Среди его режиссерских работ — «Самолетом, поездом и автомобилем», «Дядюшка Бак» и «Кудряшка Сью», среди сценарных — «Бетховен», «Один дома» и «101 далматинец».

