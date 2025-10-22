В США разработают документальный фильм о режиссере «Клуба „Завтрак“» Джоне Хьюзе

Американские кинематографисты Крис Смит и Джек Тернер ведут переговоры о создании официального документального фильма о легендарном режиссере Джоне Хьюзе, авторе «16 свечей» и «Клуба „Завтрак“». Об этом сообщил Deadline.
Продюсером проекта выступит Джек Уигхэм из компании Range Media Partners. Проект обещает стать исчерпывающим портретом сценариста и постановщикаа, повлиявшего на молодежную, музыкальную и поп-культуру Америки 80-х и 90-х годов.
В фильме планируют использовать обширный архив ранее не публиковавшихся фотографий и закулисных материалов. Когда лента выйдет на экраны, пока не уточняется.
Крис Смит известен своими документальными проектами, среди которых номинированные на премию «Эмми» фильмы «Джим и Энди», «Король тигров» и «Стофутовая волна». Его дебютная документальная работа «Американский фильм» получила приз Большого жюри на кинофестивале «Сандэнс» в 1999 году.
Джек Тернер — продюсер, удостоенный премии «Эмми». Среди его недавних работ — номинированные на «Эмми» фильмы «Прелестное дитя: Брук Шилдс», «Война кроссовок: Adidas против Puma», «Торговцы радости» и «Нонны» Стивена Чбоски.
Джон Хьюз считается одним из самых влиятельных кинематографистов Америки XX века. Среди его режиссерских работ — «Самолетом, поездом и автомобилем», «Дядюшка Бак» и «Кудряшка Сью», среди сценарных — «Бетховен», «Один дома» и «101 далматинец».