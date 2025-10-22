В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Кристен Белл раскритиковали за шутку об убийстве в годовщину свадьбы с мужем

Фото: kristenanniebell

Американскую актрису Кристен Белл, известную по сериалу «Никто этого не хочет», раскритиковали за пост, посвященный годовщине свадьбы. В нем артистка пошутила об убийстве.

«С 12-й годовщиной свадьбы мужчину, который однажды сказал мне: „Я бы никогда тебя не убил. Многие мужчины в какой-то момент жизни убивали своих жен. И хотя у меня есть серьезный стимул убить тебя, я бы никогда этого не сделал“, — написала она.

Подписчикам такое поздравление показалось неуместным, хотя над ним посмеялись некоторые знаменитые приятели Белл. Среди последних были Лив Тайлер, Терри Крюс и Хоуи Мэндел.

В комментариях появились просьбы не шутить о таких серьезных вещах как домашнее насилие. «Публиковать эту подпись во время месяца осведомленности о домашнем насилии — невероятно глупо», — отметил один из поклонников актрисы.

Другой напомнил, что для многих людей насилие в семье — реальность, с которой они сталкиваются ежедневно. «Пожалуйста, не шутите о домашнем насилии», — подчернкул он.

Некоторые пользователи удивились, что Белл осталась в отношениях с мужчиной, который допускает такие шутки. «Я даже не очень серьезный человек, но это бы заставило меня уйти так быстро, что голова закружилась бы», — призналась одна девушка.

К критике присоединилась правозащитная организация Национальная сеть по искоренению домашнего насилия. «Мы все обязаны оказывать поддержку жертвам <…> и говорить об этой проблеме с той серьёзностью, которой она заслуживает», — подчеркнули ее представители в заявлении.

Белл не отреагировала пока на негативные обращения. Она ограничила возможность комментировать публикации в ее соцсетях. В данный момент актриса находится в промо-туре второго сезона шоу «Никто этого не хочет».

