Россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры

Липецкий суд привлек к административной ответственности мужчину, которого признали виновным по обвинению в оскорблениях жены. Об этом пишет пресс-служба местной прокуратуры.
Женщина написала на мужа заявление. В подтверждение своих слов она приложила записи разговоров и скриншоты переписок в соцсетях.
«Оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения. Прокурор возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному штраф в размере 3000 рублей», — говорится в посте.
В сентябре Пермский краевой суд оштрафовал женщину за слово «овца», которым та обозвала знакомую. Местная жительница обратилась в городской суд в Лысьве. Она отметила, что оппонентка унизила ее словом «овца» и потребовала с нее 20 тыс. рублей за моральный вред.
Суд первой инстанции отказал истице, посчитав слово необидным. Жительница Лысьвы обжаловала это решение и добилась выплаты компенсации.