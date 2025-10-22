В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления

Фото: Thierry Chesnot / Getty Images

Президент Лувра Лоранс де Кар хотела уйти в отставку после крупного ограбления музея, но ей не позволили это сделать. Об этом написал Le Figaro.

По информации СМИ, де Кар несколько раз общалась в последние дни по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Министр культуры Рашида Дати тем временем заявила, что «не отдаст» голову коллеги после случившегося.

Де Кар удалилась из публичного поля после кражи драгоценностей из коллекции музея. Некоторые французские депутаты выступили за ее отставку.

60 сотрудников полиции мобилизовали для расследования ограбления. Они уже выяснили, что в галерее в момент кражи были пятеро охранников. В здании сработала сигнализация, но только на компьютере службы безопасности.

При этом предварительный отчет Счетной палаты о менеджменте Лувра, как указал Le Figaro, «пестрит» ошибками. В нем указано, например, что в музее установлены 432 камеры видеонаблюдения. По данным Минкульта, их 1300.

Газета «Le Canard enchaîné» утверждает, что старая бронированная витрина, установленная в галерее в 50-х годах и позволяющая драгоценностям «по первому сигналу» исчезать в сейфе, предотвратила бы кражу.

В министерстве с этим не согласны: там заявили, что витрина вышла из строя и была причиной нескольких несчастных случаев. Результаты внутреннего расследования Минкульта ожидаются в конце октября.

«Эта кража — травма для всех нас. Но я хочу отметить, что меры безопасности в воскресенье утром были приняты без сбоев», — прокомментировала Рашида Дати.

Лувр ограбили утром 19 октября. Разбив окна, трое преступников похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. На ограбление ушло семь минут, для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу. Ущерб оценили в 88 млн евро. 

