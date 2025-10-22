Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

65-летняя Дениз Бейкон из английского города Кроуборо сыграла на кларнете во время операции на мозге. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина решилась на процедуру, чтобы избавиться от симптомов болезни Паркинсона, включая замедленность движений и мышечную скованность. Заболевание, которое диагностировали у Бейкон в 2014 году, мешало ей ходить, плавать, танцевать и играть на кларнете.
Четырехчасовую операцию провели в госпитале Королевского колледжа Лондона. На протяжении всей процедуры Бейкон оставалась в сознании ― она получила лишь местную анестезию для обезболивания кожи головы и черепа.
Во время операции женщине имплантировали электроды в мозг, что дало мгновенный результат. Пациентке стало гораздо проще играть на кларнете.
«Когда электроды были установлены в левой части мозга Дениз, ток включили, и мы сразу заметили улучшение движений руки с правой стороны. То же самое произошло с левой рукой, когда мы имплантировали электроды в правую часть мозга. Так как Дениз — заядлая кларнетистка, ей предложили принести инструмент в операционную, чтобы проверить, улучшится ли ее способность играть, что было одной из главных целей операции. Мы были в восторге, увидев мгновенное улучшение ее движений и, соответственно, способности играть, как только стимуляция была подана в мозг», ― отметил нейрохирург Кейумарс Ашкан, проводивший операцию.
Сама Бейкон тоже почувствовала улучшение: «Я помню, как моя правая рука стала двигаться гораздо легче, когда включили стимуляцию, и моя способность играть на кларнете сразу улучшилась, чему я была очень рада. Я уже ощущаю улучшение в ходьбе и с нетерпением хочу вернуться в бассейн и на танцпол, чтобы проверить, улучшились ли мои способности там».