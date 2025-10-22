Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ

Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге

Фото: Sky News/YouTube

65-летняя Дениз Бейкон из английского города Кроуборо сыграла на кларнете во время операции на мозге. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина решилась на процедуру, чтобы избавиться от симптомов болезни Паркинсона, включая замедленность движений и мышечную скованность. Заболевание, которое диагностировали у Бейкон в 2014 году, мешало ей ходить, плавать, танцевать и играть на кларнете.

Четырехчасовую операцию провели в госпитале Королевского колледжа Лондона. На протяжении всей процедуры Бейкон оставалась в сознании ― она получила лишь местную анестезию для обезболивания кожи головы и черепа. 

Во время операции женщине имплантировали электроды в мозг, что дало мгновенный результат. Пациентке стало гораздо проще играть на кларнете.

«Когда электроды были установлены в левой части мозга Дениз, ток включили, и мы сразу заметили улучшение движений руки с правой стороны. То же самое произошло с левой рукой, когда мы имплантировали электроды в правую часть мозга. Так как Дениз — заядлая кларнетистка, ей предложили принести инструмент в операционную, чтобы проверить, улучшится ли ее способность играть, что было одной из главных целей операции. Мы были в восторге, увидев мгновенное улучшение ее движений и, соответственно, способности играть, как только стимуляция была подана в мозг», ― отметил нейрохирург Кейумарс Ашкан, проводивший операцию. 

Сама Бейкон тоже почувствовала улучшение: «Я помню, как моя правая рука стала двигаться гораздо легче, когда включили стимуляцию, и моя способность играть на кларнете сразу улучшилась, чему я была очень рада. Я уже ощущаю улучшение в ходьбе и с нетерпением хочу вернуться в бассейн и на танцпол, чтобы проверить, улучшились ли мои способности там».

Расскажите друзьям