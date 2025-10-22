Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи

Netflix представил трейлер документального фильма «Быть Эдди» (Being Eddie), посвященного жизни и карьере комика Эдди Мерфи. Премьера состоится 12 ноября.
В картине Мерфи расскажет о своем пути от стендап-комика до лауреата «Золотого глобуса». В ленте покажут личные видео актера с семьей и интервью с его друзьями и коллегами, включая Дэйва Шаппелла, Трэйси Эллис Росс, Джейми Фокса и Джерри Сайнфелда и другими.
В трейлере Мерфи изображает куклу-тени Осла из «Шрека», играет с куклой Ричарда Прайора, изображающей чревовещателя, шутит о том, что призрак будет преследовать его дом долгие годы. Актер также раскрывает свой любимый сериал — «Ridiculousness» .
«Мне нравится, что он сидит и смотрит "Ridiculousness" — это просто уморительно», — шутит Пит Дэвидсон. Режиссером проекта выступил Энгус Уолл («Социальная сеть», «Зодиак»).