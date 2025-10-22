Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи

В картине Мерфи расскажет о своем пути от стендап-комика до лауреата «Золотого глобуса». В ленте покажут личные видео актера с семьей и интервью с его друзьями и коллегами, включая Дэйва Шаппелла, Трэйси Эллис Росс, Джейми Фокса и Джерри Сайнфелда и другими.