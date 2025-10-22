В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы

В штате Вирджиния кандидат на пост вице-губернатора Джон Рид провел дебаты с виртуальной версией его соперницы, созданной искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Washington Post.
Рид ― консервативный ведущий, представляющий Республиканскую партию. Он неоднократно предлагал сопернице от демократов Газале Хашми поучаствовать в дебатах. Но Хашми отклонила все запросы.
В итоге Рид решил сгенерировать ИИ-версию соперницы и провести дебаты с ней. По словам штаба республиканца, нейросеть обучили на публичных заявлениях Хашми по темам дебатов, и программа не знала вопросы заранее.
Трансляцию дебатов Рид опубликовал на своем ютуб-канале. На видео он обращается к монитору, установленному на трибуне, а оттуда в ответ звучит механический голос, имитирующий Хашми.
На сайте Республиканской партии Вирджинии утверждается, что дебаты выиграл Рид. Демократическая же партия опубликовала заявление с семью скриншотами ответов ИИ-версии Хамши и поздравила «поздравила искусственную Газалу Хашми с победой в фейковых дебатах Джона Рида».
Представительница кандидатки от демократов назвала акцию «дешевым трюком». «Конечно, приятно, что ИИ-Газала напомнила о ее приверженности общественному образованию и репродуктивным правам, но очевидно, что Риду интересны не избиратели, а дешевые шоу. Может, ему стоит сосредоточиться на людях, а не на видео?», ― сказала она.
Местный депутат Мишель Лопес Малдонадо выразила беспокойство по поводу такого применения ИИ, сочтя его нечестным и безответственным. Профессор политологии Ричард Миагер отметил, что поступок Рида вызывает вопросы о том, как беспринципные политики могут использовать технологию в будущем.