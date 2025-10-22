В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы

Фото: John Reid for Lt. Governor of Virginia/YouTube

В штате Вирджиния кандидат на пост вице-губернатора Джон Рид провел дебаты с виртуальной версией его соперницы, созданной искусственным интеллектом. Об этом сообщает The Washington Post.

Рид ― консервативный ведущий, представляющий Республиканскую партию. Он неоднократно предлагал сопернице от демократов Газале Хашми поучаствовать в дебатах. Но Хашми отклонила все запросы. 

В итоге Рид решил сгенерировать ИИ-версию соперницы и провести дебаты с ней. По словам штаба республиканца, нейросеть обучили на публичных заявлениях Хашми по темам дебатов, и программа не знала вопросы заранее.

Трансляцию дебатов Рид опубликовал на своем ютуб-канале. На видео он обращается к монитору, установленному на трибуне, а оттуда в ответ звучит механический голос, имитирующий Хашми.  

На сайте Республиканской партии Вирджинии утверждается, что дебаты выиграл Рид. Демократическая же партия опубликовала заявление с семью скриншотами ответов ИИ-версии Хамши и поздравила «поздравила искусственную Газалу Хашми с победой в фейковых дебатах Джона Рида».

Представительница кандидатки от демократов назвала акцию «дешевым трюком». «Конечно, приятно, что ИИ-Газала напомнила о ее приверженности общественному образованию и репродуктивным правам, но очевидно, что Риду интересны не избиратели, а дешевые шоу. Может, ему стоит сосредоточиться на людях, а не на видео?», ― сказала она.

Местный депутат Мишель Лопес Малдонадо выразила беспокойство по поводу такого применения ИИ, сочтя его нечестным и безответственным. Профессор политологии Ричард Миагер отметил, что поступок Рида вызывает вопросы о том, как беспринципные политики могут использовать технологию в будущем.

