Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Равшана Куркова появится в роли доны Кондор в сериале по «Трудно быть богом». Кадры со съемок в своих соцсетях опубликовал Wink.
Этот проект — третья экранизация фантастической повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких, но первая в формате сериала. Режиссером «Трудно быть богом» стал постановщик Дмитрий Тюрин («Триггер»), а текст повести адаптировал сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев. Производством занимается «НМГ Студия».
Главную роль землянина Антона, живущего на планете Арканар под именем Румата Эсторский, в сериале исполнит Александар Радойичич. Барона Пампу сыграет Никита Кологривый. Известный по сериалу «Тень Чикатило» Федор Лавров воплотит на экране дона Рэбу, одного из важнейших чиновников Арканара.
Другие роли в проекте исполняют Сергей Безруков и Федор Бондарчук. Они появятся в образах дона Кондора и дона Куба. В проекте также задействованы Николай Козак и Ирина Путова.
Съемки части сцен прошли в Иране. Однако группе пришлось спешно покинуть страну после начала обстрелов со стороны Израиля. Кинематографистам удалось отснять большую часть материала.
По словам Золотарева, экранизация повести Стругацких должна стать масштабным проектом. Сериал не только расскажет о приключениях Руматы Эсторского и его товарищей, но и поведает зрителю историю Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, покажет срывы и неудачные попытки переворота других наблюдателей с Земли, мрачные тайны Икающего леса и многое другое.
Сериал получит восемь серий, по часу каждая. Релиз должен состояться не раньше 2026 года.