Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи

В США политик провел дебаты с ИИ-версией соперницы
Le Figaro: президенту Лувра не разрешили уйти в отставку после ограбления
Пациентка с болезнью Паркинсона сыграла на кларнете во время операции на мозге
Netflix показал трейлер документалки «Быть Эдди» о жизни Эдди Мерфи
Равшана Куркова сыграла дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» братьев Стругацких
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ

Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи

Фото: janellemonae

Американская певица и актриса Жанель Моне заявила в интервью Rolling Stone, что путешествовала во времени, чтобы увидеть концерт Дэвида Боуи.

Журналистка Люси Дакус спросила Моне, когда в ней появилась тяга к преображению и созданию художественных миров. «Думаю, когда я увидела Дэвида Боуи», — ответила артистка.

Жанель пояснила, что «путешествовала назад во времени в 1970-е» и видела Боуи в образе Зигги Стардаста, который певец использовал в 1972–1973 годах. «Это было невероятно», — отметила Моне.

Дакус переспросила, действительно ли артистка говорит о путешествии в прошлое — и Моне подтвердила это. «Да, я была за сценой и подумала, что это именно то, чем я хочу заниматься. И я отправилась обратно в 2000-е», — сказала она.

В современности Жанель, по ее словам, решила, что может создавать мюзиклы, сочинять музыку, писать тексты песен и создавать сообщества вокруг идеи трансформации.

Жанель Моне родилась в 1985 году, через десять лет после «смерти» Зигги Стардаста. Тем не менее персонаж был одним из ее источников вдохновения при создании дебютного альбома «The ArchAndroid», который вышел в 2010 году. 

Расскажите друзьям