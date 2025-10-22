Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи

Американская певица и актриса Жанель Моне заявила в интервью Rolling Stone, что путешествовала во времени, чтобы увидеть концерт Дэвида Боуи.
Журналистка Люси Дакус спросила Моне, когда в ней появилась тяга к преображению и созданию художественных миров. «Думаю, когда я увидела Дэвида Боуи», — ответила артистка.
Жанель пояснила, что «путешествовала назад во времени в 1970-е» и видела Боуи в образе Зигги Стардаста, который певец использовал в 1972–1973 годах. «Это было невероятно», — отметила Моне.
Дакус переспросила, действительно ли артистка говорит о путешествии в прошлое — и Моне подтвердила это. «Да, я была за сценой и подумала, что это именно то, чем я хочу заниматься. И я отправилась обратно в 2000-е», — сказала она.
В современности Жанель, по ее словам, решила, что может создавать мюзиклы, сочинять музыку, писать тексты песен и создавать сообщества вокруг идеи трансформации.
Жанель Моне родилась в 1985 году, через десять лет после «смерти» Зигги Стардаста. Тем не менее персонаж был одним из ее источников вдохновения при создании дебютного альбома «The ArchAndroid», который вышел в 2010 году.