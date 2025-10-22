Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»

Apple TV представил новый трейлер сериала «Pluribus» («Из многих») от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Премьера состоится 7 ноября, финал выйдет 26 декабря.
Действие сериала происходит в Альбукерке, Нью-Мексико. Шоу расскажет о женщине по имени Кэрол — «самом несчастном человеке на земле, который должен спасти мир от счастья».
Видео: Apple TV
Всего в первом сезоне выйдет десять серий. «Из многих» уже продлен на второй сезон.
Главную роль в шоу сыграла Риа Сихорн, которая известна зрителям по роли Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу». В актерский состав ленты также вошли Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, а также приглашенные звезды Мириам Шор и Самба Шутте.