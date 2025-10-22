Collider составил топ-10 романтических киноэпосов

Collider представил список из 10 лучших романтических эпосов. Издание называет фильмы из рейтинга именно эпосами, поскольку они отличаются масштабом, длительностью и размахом повествования.
На первой строчке оказался «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, который журналисты называют «лучшим фильмом-катастрофой всех времен» и одновременно «большой, абсолютно искренней историей любви». «В нем есть буквально все, что можно пожелать от кино, и нравится это кому-то или нет — именно этот фильм первым вспоминается, когда слышишь выражение „романтический эпос“», ― отмечает Collider.
На втором месте ― «один из величайших артхаусных фильмов всех времен», черно-белая драма 1945 года режиссера Марселя Карне «Дети райка». Картина рассказывает об актерах парижского театра в первые десятилетия XIX века. В ней образуется нечто вроде любовного пятиугольника ― одна женщина становится объектом страсти четырех мужчин.
Замыкает тройку экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сергея Бондарчука. Хоть фильм во многом о наполеоновских войнах, благодаря хронометражу ― семь часов ― в нем есть место и для романтики. Журналисты называют проект «мягко говоря, грандиозным».
Полностью топ-10 выглядит так:
- «Титаник» (1997)
- «Дети райка» (1945)
- «Война и мир» (1965)
- «Рокко и его братья» (1960)
- «Доктор Живаго» (1965)
- «Лучшие из молодых» (2003)
- «Откровение любви» (2008)
- «Унесенные ветром» (1939)
- «Из Африки» (1985)
- «Красные» (1981)