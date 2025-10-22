Collider составил топ-10 романтических киноэпосов

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»

Collider составил топ-10 романтических киноэпосов

Фото: 20th Century Fox

Collider представил список из 10 лучших романтических эпосов. Издание называет фильмы из рейтинга именно эпосами, поскольку они отличаются масштабом, длительностью и размахом повествования. 

На первой строчке оказался «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, который журналисты называют «лучшим фильмом-катастрофой всех времен» и одновременно «большой, абсолютно искренней историей любви». «В нем есть буквально все, что можно пожелать от кино, и нравится это кому-то или нет — именно этот фильм первым вспоминается, когда слышишь выражение „романтический эпос“», ― отмечает Collider.

На втором месте ― «один из величайших артхаусных фильмов всех времен», черно-белая драма 1945 года режиссера Марселя Карне «Дети райка». Картина рассказывает об актерах парижского театра в первые десятилетия XIX века. В ней образуется нечто вроде любовного пятиугольника ― одна женщина становится объектом страсти четырех мужчин. 

Замыкает тройку экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» от режиссера Сергея Бондарчука. Хоть фильм во многом о наполеоновских войнах, благодаря хронометражу ― семь часов ― в нем есть место и для романтики. Журналисты называют проект «мягко говоря, грандиозным».

Полностью топ-10 выглядит так:

  1. «Титаник» (1997)
  2. «Дети райка» (1945)
  3. «Война и мир» (1965)
  4. «Рокко и его братья» (1960)
  5. «Доктор Живаго» (1965)
  6. «Лучшие из молодых» (2003)
  7. «Откровение любви» (2008)
  8. «Унесенные ветром» (1939)
  9. «Из Африки» (1985)
  10. «Красные» (1981)
Расскажите друзьям