Collider составил топ-10 романтических киноэпосов

На первой строчке оказался «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, который журналисты называют «лучшим фильмом-катастрофой всех времен» и одновременно «большой, абсолютно искренней историей любви». «В нем есть буквально все, что можно пожелать от кино, и нравится это кому-то или нет — именно этот фильм первым вспоминается, когда слышишь выражение „романтический эпос“», ― отмечает Collider.