Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона

Звезда «Озарка» Лора Линни и валлийский актер Рис Иванс, известный по сериалу «Дом Дракона», снимутся в драме «Но когда мы танцуем». Об этом сообщил Deadline.
Лента расскажет о двух людях, которых объединила болезнь Паркинсона, чувство юмора и любовь к танцам. Сценарий фильма написал Пол Мейхью-Арчер. Режиссером стал обладатель «Оскара» Джон Мэдден, автор «Влюбленного Шекспира».
В актерский состав вошли Моника Долан, Рори Киннир и Мейхью-Арчер. Производством занялась компания Hilltop Screen, входящая в John Gore Studios. Проект выпустят для BBC iPlayer и BBC One.
Действие фильма развернется в Северном Норфолке, где и пройдут съемки. Рис сыграет замдиректора школы Тони Эванса. Линни предстанет в образе пианистки, композитора и матери-одиночки Эммы Дретцин.
Продюсерами драмы выступят Хилари Беван Джонс и Джон Гор. Исполнительными продюсерами станут Мэдден, Мейхью-Арчер, Иванс, Хилари Стронг, Фрэнсис Хопкинсон, Элли Вуд, Хелен Флинт и Люси Ричер.
«В 2011 году, когда мне было 58 лет, мне сказали, что у меня болезнь Паркинсона. Она неизлечима, и из-за нее мне становится все труднее ходить, говорить, улыбаться. Но хотя у меня есть причины ненавидеть болезнь Паркинсона, она также подарила мне возможности, которые я бы ни за что на свете не упустила. Последняя из них — возможность поработать с блестящим режиссером Джоном Мэдденом и замечательными актерами над воплощением этой истории в жизнь», — сказад Мейхью-Арчер.
Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Заболевание диагностировали у датского режиссера Ларса фон Триера, известного по фильмам «Танцующая в темноте» и «Догвилль», и фронтмена группы a-ha Мортена Харкета.