Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона

«В 2011 году, когда мне было 58 лет, мне сказали, что у меня болезнь Паркинсона. Она неизлечима, и из-за нее мне становится все труднее ходить, говорить, улыбаться. Но хотя у меня есть причины ненавидеть болезнь Паркинсона, она также подарила мне возможности, которые я бы ни за что на свете не упустила. Последняя из них — возможность поработать с блестящим режиссером Джоном Мэдденом и замечательными актерами над воплощением этой истории в жизнь», — сказад Мейхью-Арчер.