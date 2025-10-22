Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»

Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона

Фото: Theo Wargo/Getty Images

Звезда «Озарка» Лора Линни и валлийский актер Рис Иванс, известный по сериалу «Дом Дракона», снимутся в драме «Но когда мы танцуем». Об этом сообщил Deadline.

Лента расскажет о двух людях, которых объединила болезнь Паркинсона, чувство юмора и любовь к танцам. Сценарий фильма написал Пол Мейхью-Арчер. Режиссером стал обладатель «Оскара» Джон Мэдден, автор «Влюбленного Шекспира».

В актерский состав вошли Моника Долан, Рори Киннир и Мейхью-Арчер. Производством занялась компания Hilltop Screen, входящая в John Gore Studios. Проект выпустят для BBC iPlayer и BBC One.

Действие фильма развернется в Северном Норфолке, где и пройдут съемки. Рис сыграет замдиректора школы Тони Эванса. Линни предстанет в образе пианистки, композитора и матери-одиночки Эммы Дретцин.

Продюсерами драмы выступят Хилари Беван Джонс и Джон Гор. Исполнительными продюсерами станут Мэдден, Мейхью-Арчер, Иванс, Хилари Стронг, Фрэнсис Хопкинсон, Элли Вуд, Хелен Флинт и Люси Ричер.

«В 2011 году, когда мне было 58 лет, мне сказали, что у меня болезнь Паркинсона. Она неизлечима, и из-за нее мне становится все труднее ходить, говорить, улыбаться. Но хотя у меня есть причины ненавидеть болезнь Паркинсона, она также подарила мне возможности, которые я бы ни за что на свете не упустила. Последняя из них — возможность поработать с блестящим режиссером Джоном Мэдденом и замечательными актерами над воплощением этой истории в жизнь», — сказад Мейхью-Арчер. 

Болезнь Паркинсона — заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Заболевание диагностировали у датского режиссера Ларса фон Триера, известного по фильмам «Танцующая в темноте» и «Догвилль», и фронтмена группы a-ha Мортена Харкета

