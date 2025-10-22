Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов

Коллекционная карточка с изображением и автографом баскетболиста и игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана ушла с молотка за 2,7 млн долларов (около 218 млн рублей). Это рекордная сумма для экземпляра, купленного на вторичном рынке, пишет пресс-служба аукционного дома Goldin Auctions.
По данным ESPN, карточки выпустила компания Fleer в 1986 году. Джордан подписал девять из них на закрытой автограф-сессии, которая прошла в 2024 году. Летом подобный экземпляр продали на торгах Joopiter за 2,5 млн долларов (около 202 млн рублей).
«Карточки с автографами величайших спортсменов являются вершиной коллекционирования. Этот рекорд подтверждает не только долговечность наследия Джордана, но и растущую ценность подписанных карточек, особенно когда они в идеальном состоянии», — сказал основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин.
Майкл Джордан — американский баскетболист, играл на позиции атакующего защитника. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США по баскетболу, шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз», шестикратный обладатель приза «Самый ценный игрок» финала НБА. Признан лучшим баскетболистом в истории по версии экспертов ESPN, в 2009 году был введен в Зал баскетбольной славы.