Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов

По данным ESPN, карточки выпустила компания Fleer в 1986 году. Джордан подписал девять из них на закрытой автограф-сессии, которая прошла в 2024 году. Летом подобный экземпляр продали на торгах Joopiter за 2,5 млн долларов (около 202 млн рублей).