Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Жанель Моне заявила, что путешествовала во времени ради концерта Дэвида Боуи
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров

Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов

Фото: скрин из видео Goldin Auctions

Коллекционная карточка с изображением и автографом баскетболиста и игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана ушла с молотка за 2,7 млн долларов (около 218 млн рублей). Это рекордная сумма для экземпляра, купленного на вторичном рынке, пишет пресс-служба аукционного дома Goldin Auctions.

По данным ESPN, карточки выпустила компания Fleer в 1986 году. Джордан подписал девять из них на закрытой автограф-сессии, которая прошла в 2024 году. Летом подобный экземпляр продали на торгах Joopiter за 2,5 млн долларов (около 202 млн рублей).

Видео: пресс-служба аукционного дома Goldin Auctions

«Карточки с автографами величайших спортсменов являются вершиной коллекционирования. Этот рекорд подтверждает не только долговечность наследия Джордана, но и растущую ценность подписанных карточек, особенно когда они в идеальном состоянии», — сказал основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин.

Майкл Джордан — американский баскетболист, играл на позиции атакующего защитника. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США по баскетболу, шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз», шестикратный обладатель приза «Самый ценный игрок» финала НБА. Признан лучшим баскетболистом в истории по версии экспертов ESPN, в 2009 году был введен в Зал баскетбольной славы.

