Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии

Модельер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала в подкасте Алекс Купер «Call Her Daddy», что в детстве подвергалась травле со стороны сверстников.
Виктория поделилась, что одноклассники дразнили ее, называя thick (в переводе с английского «толстая» или «дремучая»). В то время Бекхэм испытывала трудности с учебой.
По мнению Виктории, у нее была дислексия, которую официально ей так никогда и не диагностировали. Кроме того, Бекхэм страдала от дискалькулии — сложностей к изучению арифметики, обусловленными спецификой работы мозга.
Виктория призналась, что она впитывала насмешки окружавших ее детей, и это делало ее со временем все более и более застенчивой. «Я была стеснительной. Я была неловким подростком», — отметила Бекхэм.
Она вспомнила, что однажды друг семьи назвал ее угрюмой. «Это отразилось на мне, сделало меня очень-очень застенчивой», — рассказала Виктория.
Ко всему прочему, по словам Бекхэм, она «социально не вписывалась» в компанию одноклассников. Когда они проводили время вместе, Виктория посещала танцевальные классы и занятия по театральному искусству.
«Но также у меня была ужасная кожа. У меня было чудовищное, жуткое акне, длинные волосы. Я помню, как стояла одна на площадке для игр, и дети подбирали банки из-под колы из луж и бросали их в меня», — поделилась Виктория.
Она добавила, что никогда не рассказывала о происходившем родителям. «Я стыдилась, так что никому не говорила. Но вся моя школьная жизнь была жалкой», — пояснила Бекхэм.
Виктория отметила, что травля в детстве помогла ей в дальнейшем справиться с буллингом в колледже. Там девушку дразнили за неподходящую внешность. «Я отрастила толстую кожу», — подчеркнула она.