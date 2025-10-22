Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии

Модельер и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала в подкасте Алекс Купер «Call Her Daddy», что в детстве подвергалась травле со стороны сверстников.

Виктория поделилась, что одноклассники дразнили ее, называя thick (в переводе с английского «толстая» или «дремучая»). В то время Бекхэм испытывала трудности с учебой.

По мнению Виктории, у нее была дислексия, которую официально ей так никогда и не диагностировали. Кроме того, Бекхэм страдала от дискалькулии — сложностей к изучению арифметики, обусловленными спецификой работы мозга.

Виктория призналась, что она впитывала насмешки окружавших ее детей, и это делало ее со временем все более и более застенчивой. «Я была стеснительной. Я была неловким подростком», — отметила Бекхэм.

Она вспомнила, что однажды друг семьи назвал ее угрюмой. «Это отразилось на мне, сделало меня очень-очень застенчивой», — рассказала Виктория.

Ко всему прочему, по словам Бекхэм, она «социально не вписывалась» в компанию одноклассников. Когда они проводили время вместе, Виктория посещала танцевальные классы и занятия по театральному искусству.

«Но также у меня была ужасная кожа. У меня было чудовищное, жуткое акне, длинные волосы. Я помню, как стояла одна на площадке для игр, и дети подбирали банки из-под колы из луж и бросали их в меня», — поделилась Виктория.

Она добавила, что никогда не рассказывала о происходившем родителям. «Я стыдилась, так что никому не говорила. Но вся моя школьная жизнь была жалкой», — пояснила Бекхэм. 

Виктория отметила, что травля в детстве помогла ей в дальнейшем справиться с буллингом в колледже. Там девушку дразнили за неподходящую внешность. «Я отрастила толстую кожу», — подчеркнула она. 

