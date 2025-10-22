В ЦУМе появилась виртуальная примерочная

«Для всех нас это просто способ сделать жизнь немного красивее. Мы сейчас, по сути, живем в какой-то одной большой ленте социальной сети. Мы ее листаем, вокруг мелькает множество образов и часто просто нет времени остановиться и внимательно что-то рассмотреть. Наша технология виртуальной примерки как раз помогает сделать правильный выбор при минимальных усилиях», — отметил главный редактор Dresscode Василий Максименко.