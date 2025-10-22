В ЦУМе появилась виртуальная примерочная

Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Риа Сихорн пытается спасти мир от счастья в новом трейлере сериала «Из многих»
Collider составил топ-10 романтических киноэпосов
Лора Линни и Рис Иванс снимутся в драме «Но когда мы танцуем» о болезни Паркинсона
Карточку с автографом Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов
Виктория Бекхэм подвергалась травле в детстве из‑за дискалькулии
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»

В ЦУМе появилась виртуальная примерочная

Фото: пресс-служба Dresscode AI

В Москве представили виртуальную примерочную Dresscode AI, которая поможет подобрать идеальный образ из каталога магазина по одному фото. Технологию уже интегрировал на своих площадках ЦУМ, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе  Dresscode AI .

«Чтобы увидеть, как платье или костюм будут смотреться на вас, достаточно сделать селфи и указать параметры фигуры. Искусственный интеллект подгонит вещи по размеру, форме тела и росту, а результат по качеству сравним с глянцевой фотосессией. Разработчики обучили систему на тысячах реальных фигур и сотнях тысяч предметов одежды — поэтому примерка выглядит максимально реалистично», — сообщили в пресс-службе.

Презентация технологии состоялась в ЦУМе. На ней присутствовали fashion-инфлюэнсеры: Карина Нигай, Катя Голден, Илья Давыдов, Мила Марсель, Виктория Андреянова, Александра Гапанович, Стейша, Рамон Паласиос-Фернандес, Никита Карстен, Алла Кутюр, Андрей Пономарев, Алина Кузнецова, Виктория Яценко.

В ЦУМе представлены коллекции более 800 мировых брендов, среди которых Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, MVST, Bottega Veneta, Chloé, Giorgio Armani, Jil Sander, Dries Van Noten, Maison Margiela, поэтому комплекс первым начал применять Dresscode AI на своих площадках. Решение уже интегрировано в пункты выдачи заказов интернет-магазина tsum.ru.

«Для всех нас это просто способ сделать жизнь немного красивее. Мы сейчас, по сути, живем в какой-то одной большой ленте социальной сети. Мы ее листаем, вокруг мелькает множество образов и часто просто нет времени остановиться и внимательно что-то рассмотреть. Наша технология виртуальной примерки как раз помогает сделать правильный выбор при минимальных усилиях», — отметил главный редактор Dresscode Василий Максименко.

В 2021 году виртуальные примерочные запустили стартапы в области цифровой моды replicant.fashion и IN3D. Недавно сервис стал доступен для покупателей маркетплейса Wildberries.

