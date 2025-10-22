Из Москвы в Алматы можно будет снова доехать на поезде без пересадок
Российские разработчики представили виртуальную примерочную на основе ИИ

Фото: пресс-служба Dresscode AI

В Москве появилась виртуальная примерочная Dresscode AI, которая поможет подобрать идеальный образ из каталога магазина по одному фото. Технологию уже интегрировал на своих площадках ЦУМ, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе Dresscode AI .

«Чтобы увидеть, как платье или костюм будут смотреться на вас, достаточно сделать селфи и указать параметры фигуры. Искусственный интеллект подгонит вещи по размеру, форме тела и росту, а результат по качеству сравним с глянцевой фотосессией. Разработчики обучили систему на тысячах реальных фигур и сотнях тысяч предметов одежды — поэтому примерка выглядит максимально реалистично», — сообщили в пресс-службе.

Презентация технологии состоялась в ЦУМе. На ней присутствовали fashion-инфлюэнсеры: Карина Нигай, Катя Голден, Илья Давыдов, Мила Марсель, Виктория Андреянова, Александра Гапанович, Стейша, Рамон Паласиос-Фернандес, Никита Карстен, Алла Кутюр, Андрей Пономарев, Алина Кузнецова, Виктория Яценко.

В ЦУМе представлены коллекции более 800 мировых брендов, среди которых Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, MVST, Bottega Veneta, Chloé, Giorgio Armani, Jil Sander, Dries Van Noten, Maison Margiela, поэтому комплекс первым начал применять Dresscode AI на своих площадках. Решение уже интегрировано в пункты выдачи заказов интернет-магазина tsum.ru.

«Для всех нас это просто способ сделать жизнь немного красивее. Мы сейчас, по сути, живем в какой-то одной большой ленте социальной сети. Мы ее листаем, вокруг мелькает множество образов и часто просто нет времени остановиться и внимательно что-то рассмотреть. Наша технология виртуальной примерки как раз помогает сделать правильный выбор при минимальных усилиях», — отметил главный редактор Dresscode Василий Максименко.

В 2021 году виртуальные примерочные запустили стартапы в области цифровой моды replicant.fashion и IN3D. Недавно сервис стал доступен для покупателей маркетплейса Wildberries.

