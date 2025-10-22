Российские разработчики представили виртуальную примерочную на основе ИИ

«Чтобы увидеть, как платье или костюм будут смотреться на вас, достаточно сделать селфи и указать параметры фигуры. Искусственный интеллект подгонит вещи по размеру, форме тела и росту, а результат по качеству сравним с глянцевой фотосессией. Разработчики обучили систему на тысячах реальных фигур и сотнях тысяч предметов одежды — поэтому примерка выглядит максимально реалистично», — сообщили в пресс-службе.