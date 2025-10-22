В Москве под видом реставрации снесли ампирный дом Лавровых, оставив лишь половину фасадной стены

В Москве почти полностью разрушили ампирный дом на Остоженке, 26/1, построенный в первой половине XIX века. «Внутренние стены выломаны до пола первого этажа, задней стены нет, фасадная стена по Остоженке разрушена наполовину», ― сообщили в «Архнадзоре».
Здание должны были отреставрировать, оно закрыто строительными конструкциями. Его правообладатель — ООО «Бизнес-центр «Остоженка».
В июле приказом Мосгорнаследия дом перевели из выявленных памятников в региональные. К приказу была приложена новая формулировка предмета охраны, которая сняла охранный статус с капитальных стен здания.
«То есть памятник включен в реестр без стен. Только для этого и изменен предмет охраны», ― отметили градозащитники.
Дом Лавровых перенесли из Красной книги «Архнадзора» в Черную. В первую градозащитники включают памятники, которые под угрозой, а во вторую ― которые фактически снесены.
«Московские власти и уверенные в своей безнаказанности застройщики продолжают дискредитировать понятие „реставрация“», ― отметили в «Архнадзоре».
Двухэтажный дом был построен в 1837 году на одном из участков, предназначенных для артистов Императорских театров. Он был известен как дом Лавровых ― в честь оперного певца Николая Лаврова и его семьи, которым здание принадлежало. С середины 2010-х дом пустовал.