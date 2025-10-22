В Москве под видом реставрации снесли ампирный дом Лавровых, оставив лишь половину фасадной стены

В Москве почти полностью разрушили ампирный дом на Остоженке, 26/1, построенный в первой половине XIX века. «Внутренние стены выломаны до пола первого этажа, задней стены нет, фасадная стена по Остоженке разрушена наполовину», ― сообщили в «Архнадзоре».