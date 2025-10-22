Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода

Супруги Бугра и Эзги состояли в браке два года. Согласно их договоренности, кошки остаются жить с Эзги, а Бугра берет на себя финансовые обязательства по их уходу. Он выплатит единовременную компенсацию в размере 550 тыс. лир, затем будет выплачивать по 10 тыс. лир ежемесячно. Эти платежи будут вноситься поквартально и предусмотрены на срок до 10 лет. Сумма будет индексироваться в соответствии с инфляцией.