Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода

Фото: Freepik/Freepik

Мужчина из Стамбула согласился после развода взять на себя долгосрочные расходы по содержанию двух кошек. Такой пункт он и его жена включили в бракоразводное соглашение. О случае написало издание Bianet.

Супруги Бугра и Эзги состояли в браке два года. Согласно их договоренности, кошки остаются жить с Эзги, а Бугра берет на себя финансовые обязательства по их уходу.  Он выплатит единовременную компенсацию в размере 550 тыс. лир, затем будет выплачивать по 10 тыс. лир ежемесячно. Эти платежи будут вноситься поквартально и предусмотрены на срок до 10 лет. Сумма будет индексироваться в соответствии с инфляцией.

Согласно Гражданскому кодексу Турции, домашние животные считаются движимым имуществом. Однако в последние годы суд все чаще учитывает Закон о защите животных и позволяет прописывать в договорах вопросы опеки и финансовой поддержки животных после развода.

Тем временем женщина из Китая шесть лет не могла развестись с мужем, который столкнул ее с 34-метровой скалы. Трагедия произошла в Таиланде, беременная женщина чудом выжила, но потеряла ребенка и получила тяжелые травмы.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к 33 годам тюрьмы в Таиланде. Однако бракоразводный процесс усложнился тем, что осужденный находился в тайской тюрьме и участвовал в заседаниях китайского суда онлайн.

