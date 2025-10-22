Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
В ЦУМе появилась виртуальная примерочная
Мужчина из Стамбула обязался платить «алименты» на содержание кошек после развода
Из всех своих фильмов Кристиан Бейл советует показать детям «Ходячий замок»
«Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал выйдет в апреле
В небе Новой Зеландии засняли редкие молнии — красные спрайты
Финальный сезон «Вампиров средней полосы» выйдет 1 ноября
Второй сезон «Захваченного рейса» выйдет 14 января
Умерла Барбара Гипс — автор культового слогана «В космосе никто не услышит твой крик»
Санаэ Такаити стала первой женщиной — премьером Японии. Раньше она играла в метал-группе
Проект «Театр в кино» выпустит киноверсию спектакля «Воскресение» с Тихоном Жизневским
Mattel и Hasbro выпустят игрушки по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Поменять документы после смены фамилии можно будет одним заявлением на «Госуслугах»
Web Archive сохранил триллион веб-страниц
В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
Netflix экранизирует настольную игру «Колонизаторы» (Catan)
Ведущую документального фильма «Заберет ли ИИ мою работу?» создал ИИ
Бренд Eburet запустил линию мебели и элементов благоустройства для города
Atomic Monster Джеймса Вана экранизирует подростковый триллер «The Thrashers» Джули Сото
Глинда и Волшебник исполняют песню «Wonderful» в новом отрывке из фильма «Злая: Навсегда»
Джеффри Райт, Лукас Гейдж и Чейз Суи Уондерс появятся в байопике Жан-Мишеля Баскии
В Исландии впервые обнаружили комаров
Майка Монро выходит из тюрьмы в трейлере фильма «Напоминания о нем»
PETA предложила фронтмену Led Zeppelin временно сменить имя в поддержку растительной шерсти
Выставки в «ГЭС-2» перестанут быть бесплатными
Wu-Tang Clan объявили мировой тур. Группа выступит в Европе, Великобритании и Дубае
В России впервые удалили ребро через мини-проколы
Рекламу энергетиков в России ужесточат с 1 марта 2026 года

Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»

Фото: MTV Entertainment Studios

Netflix представил тизер пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Премьера состоится 18 декабря.

В новом сезоне будет десять эпизодов, все они выйдут одновременно. Главная героиня шоу, модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер, окажется в Риме. 

«Став руководителем Agence Grateau Rome, Эмили сталкивается с профессиональными и романтическими трудностями, приспосабливаясь к жизни в новом городе. Но, когда одна рабочая идея проваливается, последствия приводят к сердечным разочарованиям и проблемам в карьере», — гласит синопсис.

Видео: Netflix

Главную роль в шоу вновь сыграет Лили Коллинз. В актерский состав продолжения шоу также вошли Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман и Арно Бинар, Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.

Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.

Часть съемок проходила в Венеции. В это время на съемочной площадке произошел несчастный случай — скончался Диего Борелла, который работал помощником режиссера. Во время подготовки к финальной сцене в отеле «Даниэли» мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, вероятно, от сердечного приступа. 

Расскажите друзьям