Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»

Netflix представил тизер пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Премьера состоится 18 декабря.
В новом сезоне будет десять эпизодов, все они выйдут одновременно. Главная героиня шоу, модница и эксперт по маркетингу из США Эмили Купер, окажется в Риме.
«Став руководителем Agence Grateau Rome, Эмили сталкивается с профессиональными и романтическими трудностями, приспосабливаясь к жизни в новом городе. Но, когда одна рабочая идея проваливается, последствия приводят к сердечным разочарованиям и проблемам в карьере», — гласит синопсис.
Главную роль в шоу вновь сыграет Лили Коллинз. В актерский состав продолжения шоу также вошли Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман и Арно Бинар, Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок.
Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.
Часть съемок проходила в Венеции. В это время на съемочной площадке произошел несчастный случай — скончался Диего Борелла, который работал помощником режиссера. Во время подготовки к финальной сцене в отеле «Даниэли» мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, вероятно, от сердечного приступа.