Лили Коллинз гуляет по Риму в тизере пятого сезона «Эмили в Париже»

Часть съемок проходила в Венеции. В это время на съемочной площадке произошел несчастный случай — скончался Диего Борелла, который работал помощником режиссера. Во время подготовки к финальной сцене в отеле «Даниэли» мужчина рухнул на пол. Врачи пытались ему помочь, но он умер на месте, вероятно, от сердечного приступа.